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Askeri gemilerin yüzde 70'i darbeye katılmış

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda (DDK) 15 Temmuz darbe girişimine katılan 72 şüpheli hakkında açılan davanın iddianamesinde dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.
Askeri gemilerin yüzde 70'i darbeye katılmış
Askeri gemilerin yüzde 70'i darbeye katılmış Askeri gemilerin yüzde 70'i darbeye katılmış Askeri gemilerin yüzde 70'i darbeye katılmış

İddianamede, DDK’ya bağlı 29 askeri geminin, darbe girişimine ilişkin mesaj gelmeden önce seyre başladıkları vurgulandı. Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük’ün hazırladığı iddianamede, özetle şu bilgiler yer aldı:

HAREKET SAATİ: 21:00

Darbe ile ilgili ilk mesajın karargâhlara intikal saati yaklaşık 21.20 civarında olduğu belirtilerek, “Gölcük, Aksaz, Mersin, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Foça’daki darbe girişimini desteklediği değerlendirilen birlik komutanları tarafından emirlerindeki gemileri, darbe ile ilgili ilk mesajın birliklere intikalinden önce, yaklaşık saat 21.00 civarında, seyre kaldırmaya başladıkları veya bu maksatla personel toplanma planlarını yürürlüğe sokmaya çalıştıkları tespit edilmiştir” denildi. 

ASKERİ GEMİLERİN YÜZDE 70'İ DARBEYE KATILDI

Donanma Komutanlığı’na bağlı 29 askeri geminin (ana muharip gemilerin yüzde 70’i) 15 Temmuz akşamı seyre kalktığının tespit edildiği ifade edilerek, “Özellikle Marmara’da seyre kalkan gemilerin tamamına yakını seyir süresince mobil telefonçekim alanında bulunmuş ve birçoğunun görsel medyayı gemilerdeki TV aracılığı ile takip edebildiği tespit edilmiştir” değerlendirilmesi yapıldı. 

KEMALREİS’TEN TOP ATIŞI YAPILMIŞ

İddianameye göre, seyre kalkan 29 gemiden sadece TCG Yavuz ve TCG Kemalreis’te silah kullanıldığı tespit edildi. TCG Kemalreis isimli gemide 16 Temmuz günü saat 05.51’de 3 bin metre uzakta deniz üzerine emniyetli bir sahaya 3 adet top atışı yapıldı. 

KOMUTANIN KAÇIRILMASI 

İddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu’nun İstanbul’da katıldığı bir düğünden kaçırılması görevi için özel sekreteri Albay Mahmut Arduç’un liderliğinde bir ekip oluşturulduğu, kaçırılma talimatının Tuğamiral İrfan Arabacı tarafından verildiği, bu ekibin içinde, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın yakın korumaları Faruk Kamalak, Mehmet Metin, Mustafa Polat’ın da yer aldığı iddia edildi. 

Fenerbahçe orduevinin önünde Albay Mahmut Arduç ve Tuncel Karaya ile buluşan şüphelilerin, bu kişilerden Bostanoğlu’nun yerini öğrendikten sonra “cep telefonlarındaki navigasyon programına Deniz Kuvvetleri Komutanı Bostanoğlu’nun katıldığı düğün merasiminin yapıldığı otelin ismini yazarak tarif edilen yön doğrultusunda harekete geçtikleri, ancak sonradan gelen bir telefonla Kalamış Limanı’na döndükleri” belirtildi.

TÜRKKAN LİSTE GÖNDERDİ 

İddianamede şüpheli Tümamiral Sinan Azmi Tosun’un, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı olan Levent Türkkan’ın cezaevinden gönderdiği dilekçesindeki listede Tosun’un FETÖ üyesi olduğunun belirtildiği kaydedildi. 

KAÇMA KARARI ALINDI

İddianamede eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapan Tuğamiral Murat Şirzai’nin darbe girişiminde etkin rol aldığı ifade edildi. Darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Şirzai’nin sabaha karşı odasının bulunduğu koridordaki tuvalete altı kez elinde poşet ve yoğun diskler ile girdiği, darbe soruşturmasında delil teşkil edecek verileri tuvalette imha ettikten sonra eli boş olarak çıktığı belirtildi. İddianamede “Darbe girişiminin başarısız olacağının anlaşılması üzerine, şüpheli Murat Şirzai’nin makam odasında karargahta bulunan bütün amirallerin katılımıyla bir toplantı yapıldığı ve eylemlerine son vererek karargahtan kaçılması yönünde karar alındığı anlaşılmıştır” denildi. 

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