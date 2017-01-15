Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı düğünle gündeme gelen Murat Yıldırım bu kez de alacağı ücretle gündeme geldi.

Alacağı ücretle dudakları uçuklatan Murat Yıldırım konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 37 yaşındaki Yıldırım geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Hayırlı olsun. 'Kim Milyoner Olmak İster' ATV..." yazarak programın yeni sunucusu olduğunu duyurmuştu.

Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yıldırım'ın alacağı ücret belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'i sunmaya hazırlanan Yıldırım'ın, aylık 150 bin TL alacağı öne sürüldü.

Son olarak Gecenin Kraliçesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yıldırım, başrolünü üstlendiği dizide bölüm başına 45 bin TL almıştı.