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Kuş gribi geri mi dönüyor ?

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Yunanistan sınırında kuş gribi virüsüne rastlanması sonrası alarma geçildi.​
Kuş gribi geri mi dönüyor ?
Kuş gribi geri mi dönüyor ? Kuş gribi geri mi dönüyor ? Kuş gribi geri mi dönüyor ?

Yunanistan'ın Türkiye sınırında kuş gribi virüsünün tespit edildiği bugünlerde dünyanın farklı bölgelerinden de korkutan haberler geldi. Çin'de ölü sayısı artıyor, ABD'de kediler karantinayı alındı. Üç farklı kuş gribi virüsüne karşı alarm verildi.

Çin resmi ajansı Xinhua'nın bugün duyurduğu habere göre ülkenin iç kesimindeki Henan eyaletinde bir kişi daha H7N9 kuş gribi virüsünden öldü. 36 yaşında bir ördek satıcısı olan erkek kurbanın 25 Aralık'ta ateşlenip hastaneye kaldırıldığı ve 11 Ocak'ta hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece bu kış Çin'de kuş gribinden ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

H7N9 virüsü insandan insana kolayca bulaşmasa da, uzmanlar mutasyon geçirip daha bulaşıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. ABD'de ise bir başka kuş gribi virüsü türü olan H7N2'nin evcil kedilere bulaştığı ve New York'ta söz konusu hayvanların karantinaya alındığı açıklandı.

AA'nın haberine göre New York Sağlık İdaresi, kentteki hayvan barınaklarında 500 kedinin bulunduğu ve testlerin ardından bunlardan 386'sında kuş gribi virüsüne rastlandığını belirledi.

New York'taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım Merkezinin işlettiği Manhattan'daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı kaydedildi.

New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.

Türkiye'de grip vakalarının arttığı bir dönemde, bir başka kuş gribi virüsü olan H5N8 "sınıra dayanmış" durumda.

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu'ndan (OIE) 26 Aralık'ta yapılan açıklamada virüsün Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani Meriç Nehri deltasındaki bir kuğuda tespit edildiği belirtilmişti.

 

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