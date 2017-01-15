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MHP lideri Devlet Bahçeli Saffet Sancaklı'yı aradı

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MHP Lideri, Saffet Sancaklı'nın intihara teşebbüs eden eşinin son durumu hakkında bilgi aldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli Saffet Sancaklı'yı aradı
MHP lideri Devlet Bahçeli Saffet Sancaklı'yı aradı MHP lideri Devlet Bahçeli Saffet Sancaklı'yı aradı MHP lideri Devlet Bahçeli Saffet Sancaklı'yı aradı

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere devam edildi.

Görüşmelere katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yoğun bakımda tedavisi süren Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin sağlık durumu konusunda telefonla bilgi aldı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

MHP'li Saffet Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. Hülya Sancaklı'nın İstanbul'da özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

BAŞBAKAN'IN UÇAĞI İLE GİTTİ

Öte yandan, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Saffet Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı: "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır."

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