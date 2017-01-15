"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacak

Yıllardır tartışmalara neden olan 'hormonlu notlar', sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) önlem almasına yol açtı. Verdikleri 'hormonlu' yani şişirilmiş notlarla hem lise hem de üniversite yerleştirmelerinde öğrencilerinin binlerce sıra yükselmesine neden olan özel okullar için kapatma cezası geldi.
Hormonlu notlar ile ilgili düzenleme geçtiğimiz cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne girdi. Yönetmelikte "Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir" maddesi yer aldı.Yönetmelikte sözü edilen kanun ise 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu. Bu kanundaki 7'nci madde yönetmeliklerde belirtilen fiillere aykırı uygulamaların nasıl cezalandırılacağını düzenliyor.
ÜÇ AŞAMALI CEZA
Buna göre de eğer bir okulun 'hormonlu not' verdiği belirlenirse 3 aşamalı bir ceza söz konusu olacak. Hormonlu not verdiği belirlenen özel okula ilk aşamada brüt asgari ücretin 5 katı ceza kesilecek. Asgari ücret aylık bin 777 TL olduğu dikkate alındığında okul önce 8 bin 887 TL idari para cezası alacak.İkinci kez aynı okulun hormonlu not verdiği saptandığında bu kez verilen ceza 5 kat artacak yani brüt asgari ücretin 25 katına çıkarılacak. Bu durumda okulun ödeyeceği rakam bugünkü hesaplamaya göre 44 bin 447 TL olacak. Hormonlu not verdiği üçüncü kez belirlenen okula bundan sonra verilecek ceza kapatma olacak. Yasada bu durum, "Fiilin üçüncü kez tekrarı durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir" ifadesiyle düzenleniyor.
HORMONLU NOT NEDİR?
Okulların, öğrencilere lise ve üniversite yerleştirme puanını yükseltmek için şişirilmiş yani 'hormonlu' not vermesi yıllardır tartışılıyor. Şişirilmiş notlar verilen okulların mezunları, adil puan veren okulların öğrencileri karşısında avantajlı duruma gelip, binlerce sıra öne geçebiliyor. Çünkü TEOG yerleştirme puanlarının hesaplanmasında okul notları yüzde 30 etkili. Üniversite sınavlarında ise okul notları yerleştirmeye ortalama yüzde 12.5 oranında etki yapıyor. Bu durumda sınav puanları aynı olan öğrencilerden 'hormonlu not' alanlar öne geçiyor.
- 2017 yılı için dev yatırım bütçesiTrump ve Putin bir araya geliyorEce Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?""Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacak12 Dev Adam'ın yeni koçu Ufuk SarıcaNetanyahu'nun istifası isteniyorEmekli subay ve astsubaylara yeni görevMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısıŞeytan çetesi çökertildiMHP lideri Devlet Bahçeli Saffet Sancaklı'yı aradı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:20 İkindi 15:45 Akşam 18:08 Yatsı 19:33
- 13°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 3°C Amasya
- -1°C Ankara
- 12°C Antalya
- 4°C Artvin
- 13°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 81.524 0.78
- Altın: 143,354 -0.83
- Dolar: 3,7534 -0.07
- Euro: 3,9872 -0.47
"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacak
Yıllardır tartışmalara neden olan 'hormonlu notlar', sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) önlem almasına yol açtı. Verdikleri 'hormonlu' yani şişirilmiş notlarla hem lise hem de üniversite yerleştirmelerinde öğrencilerinin binlerce sıra yükselmesine neden olan özel okullar için kapatma cezası geldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"
- Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı
- Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
- Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
- 4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
- Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
- Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık
- İsrailli cani profesör hayvanlara bunu da yaptı!
- Bu soğuğa can dayanmaz!
- Kırmızıgül: Siyasetçilerin bir çoğu...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.