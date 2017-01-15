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"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacak

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TEOG ve üniversite sınavlarında öğrencileri binlerce sıra öne geçiren 'şişirilmiş' notlarla ilgili yapılan değişikliğe göre, 3 kez 'hormonlu not' verdiği tespit edilen okul kapatılacak.
"Hormonlu not" veren özel okullar kapatılacak

Yıllardır tartışmalara neden olan 'hormonlu notlar', sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) önlem almasına yol açtı. Verdikleri 'hormonlu' yani şişirilmiş notlarla hem lise hem de üniversite yerleştirmelerinde öğrencilerinin binlerce sıra yükselmesine neden olan özel okullar için kapatma cezası geldi.

Hormonlu notlar ile ilgili düzenleme geçtiğimiz cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne girdi. Yönetmelikte "Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir" maddesi yer aldı.Yönetmelikte sözü edilen kanun ise 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu. Bu kanundaki 7'nci madde yönetmeliklerde belirtilen fiillere aykırı uygulamaların nasıl cezalandırılacağını düzenliyor.

ÜÇ AŞAMALI CEZA

Buna göre de eğer bir okulun 'hormonlu not' verdiği belirlenirse 3 aşamalı bir ceza söz konusu olacak. Hormonlu not verdiği belirlenen özel okula ilk aşamada brüt asgari ücretin 5 katı ceza kesilecek. Asgari ücret aylık bin 777 TL olduğu dikkate alındığında okul önce 8 bin 887 TL idari para cezası alacak.İkinci kez aynı okulun hormonlu not verdiği saptandığında bu kez verilen ceza 5 kat artacak yani brüt asgari ücretin 25 katına çıkarılacak. Bu durumda okulun ödeyeceği rakam bugünkü hesaplamaya göre 44 bin 447 TL olacak. Hormonlu not verdiği üçüncü kez belirlenen okula bundan sonra verilecek ceza kapatma olacak. Yasada bu durum, "Fiilin üçüncü kez tekrarı durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir" ifadesiyle düzenleniyor.

HORMONLU NOT NEDİR?

Okulların, öğrencilere lise ve üniversite yerleştirme puanını yükseltmek için şişirilmiş yani 'hormonlu' not vermesi yıllardır tartışılıyor. Şişirilmiş notlar verilen okulların mezunları, adil puan veren okulların öğrencileri karşısında avantajlı duruma gelip, binlerce sıra öne geçebiliyor. Çünkü TEOG yerleştirme puanlarının hesaplanmasında okul notları yüzde 30 etkili. Üniversite sınavlarında ise okul notları yerleştirmeye ortalama yüzde 12.5 oranında etki yapıyor. Bu durumda sınav puanları aynı olan öğrencilerden 'hormonlu not' alanlar öne geçiyor.

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