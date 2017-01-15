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2017 yılı için dev yatırım bütçesi

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2017 Yılı Programının Uygulanması belli olurken, yeni programda 3 bin 42 proje yer alıyor.
2017 yılı için dev yatırım bütçesi
2017 yılı için dev yatırım bütçesi 2017 yılı için dev yatırım bütçesi 2017 yılı için dev yatırım bütçesi

2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Buna göre, program, Onuncu Kalkınma Planı'nda, 2017-2019 Orta Vadeli Programı'nda ve 2017 Yılı Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

251 MİLYAR LİRA

Yatırım programında proje tutarı 636 milyar lira, 2016 sonu kümülatif harcaması 251 milyar lira, 2017 ödeneği 80 milyar lira olan 3 bin 42 proje yer aldı.

2017 Yılı Yatırım Programı'nda, genel bütçe kapsamındaki kamu i̇dareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu i̇dareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki i̇ktisadi devlet teşekkülleri ve kamu i̇ktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

SU İÇİN 676 MİLYON LİRA

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini yapmak üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 676 milyon lira ödenek tahsis edildi.

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