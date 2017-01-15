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AK Parti'li kadınların sayısı 4,5 milyona ulaştı

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AK Parti'li kadınların sayısı 4,5 milyona ulaştı
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın, 4 milyon 308 bin üyesi, yaklaşık 30 bin yöneticisiyle, dünyanın en fazla kadın üyesine sahip olduğu belirlendi.
AK Parti'li kadınların sayısı 4,5 milyona ulaştı AK Parti'li kadınların sayısı 4,5 milyona ulaştı AK Parti'li kadınların sayısı 4,5 milyona ulaştı

 

AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili  Lütfiye Selva Çam, kadın kollarının çalışmaları hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ana kademe kurulurken gençlik ve kadın kollarını kurduğunu anımsatan Çam, bütün illerdeki kadın ve gençlik kollarının, yürütmenin içinde olduğunu, ilde olan bütün olaylardan kadın kollarının haberinin bulunduğunu anlattı.

Çam, kadın ve gençlik kolları başkanlarının, Başbakanın yaptığı toplantılarda yürütme kurulu üyesi olarak katıldığına işaret ederek, ülkeye ait değerlendirmeler yapıldığında kendilerinin de söz sahibi olduğunu, bunun motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirtti.

- Yaklaşık 4,5 milyon üye

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının, 4 milyon 308 bin üyesi bulunduğuna dikkati çeken Çam, dünyanın en fazla kadın üyesine sahip kadın kolları olduklarını, 30 bine yakın aktif yönetici bulunduğunu ifade etti.

Çam, bunların sanal üye değil, bütün üyelerin ziyaret edildiğini, telefonla arandığını, sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, 81 il, 919 ilçede ve mahallelerde teşkilatlandıklarını, mahalledeki kadın kolu başkanı, kadın kolları yönetim kurulu üyelerinin, o mahallede ne olduğunu çok iyi bildiğini  aktardı.

- Zeytindağı'nı okudular

İnsanlara bir gün değil, her gün dokunduklarına işaret eeden Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz, duyarsız kalmıyoruz. Genel Merkez olarak koordinasyon içindeyiz. İllerimizde yapılacak bütün çalışmaları, genel merkez kadın kolları başkanlığı olarak koordine ediyoruz, organizasyonu yapıyoruz, yapmaları gerekenlerle ilgili kendilerine materyal gönderiyoruz, video gönderiyoruz, çalışmaların tamamını ellerine veriyoruz, onlara sadece uygulamak düşüyor. Kontrol mekanizmamız var, bir ilden sorumlu 3 kişi var. İllerdeki çalışmalardan bihaber değiliz, aksamaları anında toparlayabilecek bir yapı içindeyiz. Gündemde her ne konu varsa siyasi hukuki işler başkanlığımız, ekonomi başkanlığımız, Ar- Ge başkanlığımız sürekli bir eğitim veriyor, eğitimin dışında bilgi akışı oluyor. İmkanlar elverdiği ölçüde sık sık gidip geliyoruz. Göreve geldiğimiz 1 yıl içinde  teşkilatımızla 11 binin üzerinde birebir görüşme yaptık."

Çam, kadınların sadece kendilerinden bir şeyler verebilecekleri değil, alabilecekleri de bir mekanizmanın kurulması için aylık kitap okuma çalışması yaptıklarını aktardı.

3 aylık dönemler halinde kitapları belirlediklerini, bu listeyi gönderdiklerini, son olarak Falih Rıfkı Atay'ın Zeytindağı kitabının okunduğunu belirten Çam, makale, tez, araştırma raporu analizlerinin de yapıldığını kaydetti.

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