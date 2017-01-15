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AK Parti'den kritik açıklama: Gerek kalmadı!

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AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok" dedi.
AK Parti'den kritik açıklama: Gerek kalmadı!
AK Parti'den kritik açıklama: Gerek kalmadı! AK Parti'den kritik açıklama: Gerek kalmadı! AK Parti'den kritik açıklama: Gerek kalmadı!

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski  Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam  eden Anayasa değişiklik teklifiyle artık seçim barajına gerek kalmayacağını bildirdi.

  Kuzu,  yaptığı açıklamada, söz konusu anayasa değişiklik  teklifinin kabul edilmesi ile hükümet kurma sorununun ortadan kalkacağını  belirtti.  Halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanına hükümeti kurma yetkisinin  sağlanması ile hükümeti kurma yönünde daha önce yaşanan endişelerin ortadan  kalkmış olacağını ifade eden Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet dışarıda kuruluyor,  halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok. Seçim barajının  düşürülmesi ile ilgili partimizin bir çalışması yok, bu benim kanaatim. Olabilir,  çünkü hükümet kurma sorunu hallolmuş oluyor." dedi.

BARAJIN BİR ANLAMI KALMIYOR 

Burhan Kuzu, şu değerlendirmede bulundu: "Baraj, hükümet çıksın, az parti parlamentoya girsin' diye var. Eski  yıllara göre söylersek, zayıf hükümetler kuruluyor, 6-7 parti parlamentoya  giriyor, 4'lü koalisyonlar oluşuyordu. Zorluk da bu noktada ortaya çıkıyor, hem  güvenoyunda hem hükümetin yıkılmasında. Burada partinin çokluğundan kimse  rahatsız değil. Buradaki rahatsızlık; çok sayıda grup oluyor, dağılıyor, hükümet  kurulamıyor. Şimdi hükümet dışarıda kuruluyor artık. Bu anayasa ile  cumhurbaşkanını halk seçiyor, o da hükümetini kuruyor. Hükümet kurulduğuna göre  de barajın bir anlamı kalmıyor. Barajın bulunmasının sebebi burada koalisyonu  kurma zorluğudur, az parti girsin de hükümet kurulabilsin endişesidir. Bu  olmayacağına göre benim kanaatim baraj seviyesi düşürülebilir. Doğrudur,  yanlıştır... Bu bir kanaattir."

'İÇTÜZÜKTEN TASARI KAVRAMI ÇIKACAK'

Kuzu, anayasa değişiklik teklifinin yeni birçok olumlu adımı  beraberinde getireceğini de ifade etti.  Zaman içerisinde, belki seçim yasalarının, siyasi partiler kanununun  değişebileceğini vurgulayan Kuzu, şöyle konuştu: "Elbette onu iktidar-muhalefet 'nasıl bir şey olsun' diye  görüşücektir. İçtüzük değişecek. Artık tasarı gelmeyecek hükümetten. Tasarı  kavramı çıkacak mesela İçtüzükten. Yasaların yüzde 100'ü hükümetten geliyor,  artık gelmeyecek. Burada biz kendimiz yazacağız yasaları, teklifi vekiller  verecek. 'Parlamento öldü' diyenlere cevap: parlamento bugün ölü. 316 Ak Parti'li  'evet' diyor, bu kadar muhalefet 'hayır' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı  konuda 3 kardeşi götür, 'ben kırmızı', 'öteki sarı', 'diğeri yeşili' ister.  Mümkün mü 316 kişinin hepsinin evet demesi. Parti disiplini bu. Parlamenter rejim  bu. Bundan kaçmak istiyorum. Ben istiyorum ki buraya gelen kanuna, muhalefetin  bir bölümü, iktidarın bir bölümü 'evet' desin, kalan bölümü 'hayır' desin kim  çoksa o çıksın. Bugün ABD böyle çalışıyor."

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