AK Parti'den kritik açıklama: Gerek kalmadı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Anayasa değişiklik teklifiyle artık seçim barajına gerek kalmayacağını bildirdi.

Kuzu, yaptığı açıklamada, söz konusu anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi ile hükümet kurma sorununun ortadan kalkacağını belirtti. Halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanına hükümeti kurma yetkisinin sağlanması ile hükümeti kurma yönünde daha önce yaşanan endişelerin ortadan kalkmış olacağını ifade eden Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet dışarıda kuruluyor, halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok. Seçim barajının düşürülmesi ile ilgili partimizin bir çalışması yok, bu benim kanaatim. Olabilir, çünkü hükümet kurma sorunu hallolmuş oluyor." dedi.

BARAJIN BİR ANLAMI KALMIYOR

Burhan Kuzu, şu değerlendirmede bulundu: "Baraj, hükümet çıksın, az parti parlamentoya girsin' diye var. Eski yıllara göre söylersek, zayıf hükümetler kuruluyor, 6-7 parti parlamentoya giriyor, 4'lü koalisyonlar oluşuyordu. Zorluk da bu noktada ortaya çıkıyor, hem güvenoyunda hem hükümetin yıkılmasında. Burada partinin çokluğundan kimse rahatsız değil. Buradaki rahatsızlık; çok sayıda grup oluyor, dağılıyor, hükümet kurulamıyor. Şimdi hükümet dışarıda kuruluyor artık. Bu anayasa ile cumhurbaşkanını halk seçiyor, o da hükümetini kuruyor. Hükümet kurulduğuna göre de barajın bir anlamı kalmıyor. Barajın bulunmasının sebebi burada koalisyonu kurma zorluğudur, az parti girsin de hükümet kurulabilsin endişesidir. Bu olmayacağına göre benim kanaatim baraj seviyesi düşürülebilir. Doğrudur, yanlıştır... Bu bir kanaattir."

'İÇTÜZÜKTEN TASARI KAVRAMI ÇIKACAK'

Kuzu, anayasa değişiklik teklifinin yeni birçok olumlu adımı beraberinde getireceğini de ifade etti. Zaman içerisinde, belki seçim yasalarının, siyasi partiler kanununun değişebileceğini vurgulayan Kuzu, şöyle konuştu: "Elbette onu iktidar-muhalefet 'nasıl bir şey olsun' diye görüşücektir. İçtüzük değişecek. Artık tasarı gelmeyecek hükümetten. Tasarı kavramı çıkacak mesela İçtüzükten. Yasaların yüzde 100'ü hükümetten geliyor, artık gelmeyecek. Burada biz kendimiz yazacağız yasaları, teklifi vekiller verecek. 'Parlamento öldü' diyenlere cevap: parlamento bugün ölü. 316 Ak Parti'li 'evet' diyor, bu kadar muhalefet 'hayır' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı konuda 3 kardeşi götür, 'ben kırmızı', 'öteki sarı', 'diğeri yeşili' ister. Mümkün mü 316 kişinin hepsinin evet demesi. Parti disiplini bu. Parlamenter rejim bu. Bundan kaçmak istiyorum. Ben istiyorum ki buraya gelen kanuna, muhalefetin bir bölümü, iktidarın bir bölümü 'evet' desin, kalan bölümü 'hayır' desin kim çoksa o çıksın. Bugün ABD böyle çalışıyor."