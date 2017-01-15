Bartın'ın Amasra ilçesinde sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kum Mahallesi Kum Tabya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre maden işçisi T.K. sevgilisinin ismini mumlarla yazmak için sahile gitti.
Ancak rüzgarın şiddetli olması sebebiyle mumları yakamayan T.K., 15 gün önce kiraladığı evine gitti. Evin bir odasına mumları dizerek, sevgilisinin ismini yazan T.K. fotoğraf çekmek istediği sırada battaniye tutuştu.
Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Amasra Belediye Başkanı Emin Timur'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken evde büyük maddi hasar meydana geldi.
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Sevgilisinin ismini yazmaya çalışırken evi yaktı
Bartın'ın Amasra ilçesinde sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı.
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