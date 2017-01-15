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CHP'liler her yolu deniyor!

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CHP'lilerin eylemi nedeniyle normalde 45 dakika süren madde oylaması 2 saatte tamamlandı.
CHP'liler her yolu deniyor!
CHP'liler her yolu deniyor! CHP'liler her yolu deniyor! CHP'liler her yolu deniyor!

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

CHP'NİN SON NUMARASI

15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra oy verme işleminde CHP milletvekilleri kendilerince farklı bir eyleme imza attı.

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KABİNDE OYALANDILAR

Önce oy vermeye gitmeyen CHP'li vekiller, daha sonra hep birlikte kabinlere gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri, kabinde zaman geçirerek oylamayı yavaşlattı ve kabin önünde uzun kuyruklar oluştu.

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OYLAMA 2 SAAT SÜRDÜ

Normal şartlarda 45 dakika süren madde oylaması, eylem nedeniyle 2 saatte tamamlandı.

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