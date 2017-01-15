Tarımda sistem değişiyor!

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, AB'nin, Türkiye'nin aksine tarım sektörü için piyasaları açtığını ifade etti. Zeybekçi, AB'deki sisteme geçeğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Gümrük Birliği anlaşmasının mevcut halinden AB ve Türkiye'nin kazançlı çıktığına işaret eden Zeybekci, özellikle tarım sektöründe ciddi değişimin sinyalini verdi.

ZEYBEKÇİ İKİNCİ SENARYOYU ANLATTI

Konuyla ilgili analiz yaptıklarında 4 farklı senaryonun ortaya çıktığını söyleyen Zeybekci, Türkiye için önemli olanın ikinci senaryo olduğunu ifade etti.

Zeybekçi, söz konusu senaryo ile ilgili şöyle konuştu:

"İstediğimiz ikinci senaryonun gerçekleşmesi. Bu senaryoyu Türkiye için çok daha uygun olarak görüyoruz. Bu senaryoda GSYH'de yüzde 2'lik bir artış oluyor, bu yaklaşık 30-40 milyar dolarlık bir etki demek. İhracatta bugüne kadarki trendin dışında en sonuna geldiğinizde yüzde 25'lik bir ilave demek. AB'nin Türkiye'ye ihracatında da bu seviyede bir artış gözleniyor. Toplam havuz ve ekonomi büyüyor."

TARIM ÜRÜNLERİNDE SİSTEM DEĞİŞİYOR

Bakan Zeybekci, yapmış oldukları etki değerlendirmelerinde kendilerini en çok zorlayabilecek bölümün tarım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB ile Türkiye'nin tarım politikaları arasında büyük farklar var. Biz tarımı, çiftçiyi, tarımsal ürünleri sağlarken gümrük duvarları ile koruma politikaları güdüyoruz. Çiftçinin alması gereken o fiyatı, gümrük duvarlarıyla koruyarak tüketiciye ödettiriyoruz. Yani 20-25 liraya tüketeceği eti 40-50 liraya tükettirerek parasını tüketiciye ödetiyoruz. Buğday dünyada 200 lirayken, biz buğdaya burada 400 lira fiyat vererek yine farkı tüketiciye ödetiyoruz.

Bu yanlış değil doğru, ama farklı bir doğruyu AB yapıyor.

Piyasalarını açıyor, vatandaş ucuz tüketiyor. Diğer taraftan da et, süt yumurta, tarım ürünleri üretene belirlemiş olduğu politikalarla bütçeden direk destek veriyor. Türkiye olarak biz de tarımı Gümrük Birliği'ne dahil ettiğimiz zaman böyle bir dönüşüm yaşayacağız."