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3 polisi öldüren mahkumlar idam edildi

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3 polisi öldüren mahkumlar idam edildi
Bahreyn'de Mart 2014'te üç polisi öldürdükleri gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
3 polisi öldüren mahkumlar idam edildi 3 polisi öldüren mahkumlar idam edildi 3 polisi öldüren mahkumlar idam edildi

 

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya konuşan Terör Suçları Başsavcısı Ahmed el-Hamadi, Ed-Diye bölgesinde bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 3 polisin ölümüne neden olan ve idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezasının, kurşuna dizilerek infaz edildiğini kaydetti.

Temyiz Mahkemesi 9 Ocak'ta görülen duruşmada, söz konusu 3 kişi hakkında verilen idam kararını onamıştı.

ZARAR MAHKUMLARA ÖDETİLDİ

Sanıklardan 7 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmış, saldırının "zararının mahkumlara ödetilmesine" ve idama çarptırılanların da aralarında bulunduğu 8 kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına hükmedilmişti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, geçen yıl başkent Manama'nın batısındaki Ed-Diye bölgesinde, güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ölenlerden birinin Körfez Güvenlik İşbirliği Anlaşması kapsamında Bahreyn'de görev yapan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı subay olduğu ifade edilmişti.

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