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ABD'nin hamlesine Rusya'dan tepki

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ABD'nin hamlesine Rusya'dan tepki
ABD'nin askerlerini Norveç'te konuşlandırma kararına, Rusya'dan ilk tepki geldi.
ABD'nin hamlesine Rusya'dan tepki ABD'nin hamlesine Rusya'dan tepki ABD'nin hamlesine Rusya'dan tepki

ABD askerleri ilk kez Norveç'te konuşlanacak. Norveç-ABD  ortak askeri eğitim tatbikatlarına katılmak ve Norveç ordusunu eğitmek üzere ilk  kez 330 ABD deniz piyadesi Norveç'e gelecek.

EN AZ BİR SENE KALACAKLAR

Askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en  az bir sene konuşlanacağı ifade edildi.Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke  askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD  askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen  Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini  bildirdi.

 Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin  askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.

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