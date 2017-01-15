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Reina zanlılarının bağlantıları ortaya çıktı!

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Reina zanlılarının bağlantıları ortaya çıktı!
Reina saldırısı ile ilgili gözaltına alınan zanlıların, DEAŞ'ın sözde İstanbul emiri olduğu ileri sürülen H.A'nın da aralarında yer aldığı şüphelilerle bağlantısı belirlendi.
Reina zanlılarının bağlantıları ortaya çıktı! Reina zanlılarının bağlantıları ortaya çıktı! Reina zanlılarının bağlantıları ortaya çıktı!

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü eğlence mekanı Reina'da düzenlenen terör saldırısı sonrası İzmir'de operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu 11'i kadın 20 şüphelinin işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor. Türkiye'ye illegal yollardan girdikleri belirlenen ve Türkçe bilmedikleri için tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan şüpheliler, ifade vermekten kaçınıyor ve kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor. 

'SURİYELİYİM' DEDİ AMA...

Kendisini ısrarla "Suriye vatandaşı" diye tanıtan bir zanlının Arapça aksanından Faslı olduğu ortaya çıktı. Üzerlerinden sahte pasaport ve kimlik bilgileri çıkan yabancı uyruklu diğer zanlıların, hangi ülke vatandaşı oldukları konusunda da bir belirsizlik söz konusu. İstihbarat birimleri, bu kişilerin kesin kimlik bilgilerinin tespiti için başta Özbekistan olmak üzere Kazakistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Fas, Kırgızistan ve Avrupa'daki bazı ülkelerle irtibat halinde. Şüphelilerin parmak izleri de söz konusu ülkelerle paylaşıldı.

Konsolosluklar aracılığıyla pasaport bilgileri istenen şüphelilerin, parmak izi karşılaştırmalarının yapıldığı, daha önceden kendi ülkelerinde başka bir suça karışıp karışmadıklarının da araştırıldığı bildirildi. Konya'dan gelerek, İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde kiraladıkları evlerde yanlarındaki 20 çocukla birlikte kalan yabancı uyruklu zanlıların, kendilerini aile görünümünde kamufle etmeye çalışmaları, evlerde ele geçirilen askeri malzemeler ile ayrıca cep telefonlarındaki Arapça, Çince ve Rusça mesajlardan elde edilen verilerden bu kişilerin "DEAŞ'ın uyuyan hücreleri" olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. 

HABERLEŞME KAYITLARI GÜÇLÜ KANIT

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristle Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları iddiaedilen zanlıların halen İstanbul'da gözaltında bulunan ve DEAŞ'ın sözde İstanbul emiri olduğu ileri sürülen H.A. ve diğer 33 şüpheliyle de bağlantısı tespit edildi. Telefon görüşmelerinden elde edilen HTS kayıtları, bu şüphelilerin, Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren "Ebu Muhammed El Horasani" kod adlı terörist ile DEAŞ'ın aynı hücre yapılanması içerisinde yer alarak aynı sözde emire bağlı oldukları konusunda güçlü kanıt olarak görülüyor. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren ekipler, araştırmalarını sürdürüyor.

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