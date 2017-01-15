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Bakan açıkladı! On binlercesi tehlikede

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Bakan açıkladı! On binlercesi tehlikede
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini ifade etti.
Bakan açıkladı! On binlercesi tehlikede Bakan açıkladı! On binlercesi tehlikede Bakan açıkladı! On binlercesi tehlikede

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarının katılımıyla, "Kentsel dönüşüm" konulu bir toplantı yaptı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'u güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul'u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

'50 BİN CİVARINDA YAPIDAN BAHSEDİYORUZ'

İstanbul'daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, "Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE GENELİNDE DE DURUM FARKLI DEĞİL'

Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul'dan pek farklı olmadığına dikkati çekti.

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