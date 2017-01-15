15 Ocak 2017 Pazar17 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:45Akşam 18:08Yatsı 19:33
    • 15°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 143,354 -0.83
  • Dolar: 3,7534 -0.07
  • Euro: 3,9872 -0.47

KKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltında

»
KKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltında
KKTC'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.
KKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltında KKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltında KKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı  Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik  operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi. 

 Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs  Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına  yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle  Ankara’ya sevk edildi. Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet  ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltındaKKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltındaKKTC'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.
İşte Güne Damga Vuran Manşetlerİşte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetler
Reina zanlılarının bağlantıları ortaya çıktı!Reina zanlılarının bağlantıları ortaya çıktı!Reina saldırısı ile ilgili gözaltına alınan zanlıların, DEAŞ'ın sözde İstanbul emiri olduğu ileri sürülen H.A'nın da aralarında yer aldığı şüphelilerle bağlantısı belirlendi.
Sevgilisinin ismini yazmaya çalışırken evi yaktıSevgilisinin ismini yazmaya çalışırken evi yaktıBartın Amasra'da bir maden işçisi, evdeki yatağa sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isterken, yangın çıkmasına neden oldu.
Mardin'de askerlik şubesi önünde hareketli anlar!Mardin'de askerlik şubesi önünde hareketli anlar!Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Askerlik Şubesi yakınlarında şüpheli tavırlarıyla polisin dikkatini çeken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kepçe ile duvar delip 50 bin liralık güvercin çaldılarKepçe ile duvar delip 50 bin liralık güvercin çaldılarAdana'da emekli olan arkadaşlar 57 yaşındaki Zeynel Niğdelioğlu ile 53 yaşındaki Ramazan Özdemir'in boş araziye yaptıkları kulübede besledikleri güvercinlerden 40 çifti çalındı. Hırsızların, güvercinleri çalmak için duvarı kepçe ile deldiği belirtildi.
  • Afyonkarahisar'da kuduz alarmı15 Ocak 2017 Pazar 14:51
  • Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na tepki15 Ocak 2017 Pazar 14:02
  • El Bab'ta mermiyle çay karıştıran asker15 Ocak 2017 Pazar 14:00
  • İşte FETÖ'ye ilk darbeyi vuran ülke15 Ocak 2017 Pazar 13:34
  • FETÖ'nün eski imamından şok itiraf!15 Ocak 2017 Pazar 13:25
  • Emekli subay ve astsubaylara yeni görev15 Ocak 2017 Pazar 12:07
  • Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı15 Ocak 2017 Pazar 12:00
  • Şeytan çetesi çökertildi15 Ocak 2017 Pazar 11:58
  • Taksicilere sahte para operasyonu15 Ocak 2017 Pazar 11:41
  • Kuş gribi geri mi dönüyor ?15 Ocak 2017 Pazar 11:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri