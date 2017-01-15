ABD'nin hamlesine Rusya'dan tepki

ABD'nin askerlerini Norveç'te konuşlandırma kararına, Rusya'dan ilk tepki geldi.

ABD askerleri ilk kez Norveç'te konuşlanacak. Norveç-ABD ortak askeri eğitim tatbikatlarına katılmak ve Norveç ordusunu eğitmek üzere ilk kez 330 ABD deniz piyadesi Norveç'e gelecek.



EN AZ BİR SENE KALACAKLAR

Askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuşlanacağı ifade edildi.Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.



RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.