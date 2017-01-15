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Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!

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Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!
Gereksiz antibiyotik kullanımı sebebiyle bakteriler giderek güçleniyor. Bilinen tüm ilaçlara dirençli bakterilere bir yenisi daha eklendi. Hindistan kaynaklı bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor
Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor! Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor! Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!

Nevada'da yaşayan ve Hindistan'ı ziyaret ettikten sonra hastalanan 70'li yaşlardaki Amerikalı kadın, tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Tam 26 farklı antibiyotiği deneyen doktorlari hiçbirinin bakteriye etki etmediğini ve kadının eylül ayında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi, bakterinin içinde bulanan "metalo-beta laktamaz" adlı enzimin, bilinen tüm ilaçları etkisizleştirdiği ortaya çıkardı. 

Antibiyotik kullanımının giderek artmasıyla bakteriler ilaçlara her geçen gün direnç kazanıyor.

DSÖ: ECZA DOLABINDA HİÇBİR ŞEY KALMADI

Geçen aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 kişide "MCR-1" adlı süper bakteriye rastlanmış, çok büyük yan etkileri sebebiyle son çare olarak başvurulan "kolistin" adlı ilaç bile etkisiz kalmıştı.

Tıp dünyası her geçen gün yeni antibiyotikler üreterek bakterilerle savaşmaya çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise "bazı hastalar için" ecza dolabında hiçbir şey kalmadı diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

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