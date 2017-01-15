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"Rehinelerle birlikte bombalayın"

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"Rehinelerle birlikte bombalayın"
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, adam kaçıran teröristleri bombalama emri verirken, rehinelerin durumu için ise, "Üzgünüm, sivil zayiat" dedi

Davao kentinde iş adamlarına hitap eden Duterte, daha önce Malezya ve Endonezya Deniz Kuvvetlerine Ebu Seyyaf gibi terör örgütlerini takip için ülke karasularına girme ve teröristleri bombalama izni verdiğini hatırlatarak aynı şekilde ülke Deniz Kuvvetleri ve sahil güvenlik birimlerine de gerekli talimatları verdiğini söyledi.

REHİNELERLE BOMBALAYIN

Güvenlik birimlerine, "İnsanları rehin alıp kaçmaya çalışıyorlarsa hepsini bombalayın." şeklinde emir verdiğini aktaran Duterte, rehinelerin durumuyla ilgili olarak da "Üzgünüm, sivil zayiat" ifadesini kullandı.

Duterte, bu yaklaşımın, fidye için adam kaçıran terörist gruplarla mücadelede devlete imkan sağlayacağını belirterek "İşlediğiniz suçlara karşılık bir de ödül alamazsınız. Sizleri gerçekten patlatacağım." dedi.

Bu arada, Duterte'nin, şiddet ve rehin alma eylemleriyle bilinen Ebu Seyyaf adlı terör örgütünü kastederek yaptığı açıklamanın, yaklaşık 3 ay önce bir kargo gemisinden fidye için örgüt tarafından kaçırılan Güney Koreli kaptan ve Filipinli mürettebatının serbest bırakılmasının ardından geldiği belirtildi.

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