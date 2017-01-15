Fransa'nın başkenti Paris, Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansına ev sahipliği yapıyor. 70 ülkenin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptı. Ayrault, "Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm. bu yol her iki tarafın da arzu ve haklarına cevap verecektir" ifadesini kullandı.
Vazgeçmek zamanı olmadığını kaydeden Fransız Bakan, "Vazgeçmenin zamanı değil, çünkü aciliyet devam diyor. Her iki taraf da güvensizlik ilişkisinde mesafeli kaldı. Çatışmaların yeniden başlaması halinde kimse güvende değil. Şuandan itibaren ortak sorumluluğumuz İsrail ve Filistin'i müzakere masasına getirme başarısıdır" dedi.
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Fransa: Tek yol iki devletli çözüm
Fransa'nın başkenti Paris, Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansına ev sahipliği yapıyor. 70 ülkenin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptı. Ayrault, "Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm. bu yol her iki tarafın da arzu ve haklarına cevap verecektir" ifadesini kullandı.
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