Edinilen bilgilere göre, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkin, dün gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da önceki gün tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.
15 Ocak 2017 Pazar17 R.Ahir 1438
- Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişmeFransa: Tek yol iki devletli çözümDAEŞ toplantısında dikkat çeken kare!"Rehinelerle birlikte bombalayın"AK Parti'den kritik açıklamaBTK başkanından WhatsApp uyarısı!Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!İsrail servet teklif etti! Sebebi ise...ABD'nin hamlesine Rusya'dan tepkiKKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltında
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:20 İkindi 15:45 Akşam 18:08 Yatsı 19:33
- 12°C Adana
- 4°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 4°C Amasya
- -1°C Ankara
- 10°C Antalya
- 5°C Artvin
- 14°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 81.524 0.78
- Altın: 143,354 -0.83
- Dolar: 3,7534 -0.07
- Euro: 3,9872 -0.47
Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişme
Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İstanbul Silivri Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.
Edinilen bilgilere göre, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkin, dün gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişmeGörevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İstanbul Silivri Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.
DAEŞ toplantısında dikkat çeken kare!Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Riyad’da DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı’na katıldı.
AK Parti'den kritik açıklamaAK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok" dedi.
BTK başkanından WhatsApp uyarısı!WhatsApp'taki güvenlik açığıyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Sayan uyarıda bulundu.
KKTC'de FETÖ operasyonu: 9 albay gözaltındaKKTC'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"
- Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı
- Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
- Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
- 4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
- Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
- Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık
- İsrailli cani profesör hayvanlara bunu da yaptı!
- Bu soğuğa can dayanmaz!
- Kırmızıgül: Siyasetçilerin bir çoğu...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.