15 Ocak 2017 Pazar17 R.Ahir 1438
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Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişme

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Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İstanbul Silivri Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.
Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişme
Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişme Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişme Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişme

Edinilen bilgilere göre, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkin, dün gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da önceki gün tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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