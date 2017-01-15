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'FETÖ soruşturması' dediler, milyonluk vurgun yaptılar

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Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, telefonla aradıkları vatandaşlara FETÖ ile ilgili çok gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyleyerek, toplamda 1 milyon 257 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı.
'FETÖ soruşturması' dediler, milyonluk vurgun yaptılar
'FETÖ soruşturması' dediler, milyonluk vurgun yaptılar 'FETÖ soruşturması' dediler, milyonluk vurgun yaptılar 'FETÖ soruşturması' dediler, milyonluk vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta yaşayan 72 yaşındaki A.E.H. isimli erkek şahıs, 11 Ocak'ta dolandırıldığına dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Kendisini polis olarak tanıtan şahısların FETÖ ile ilgili çok gizli bir soruşturma yürüttüklerini söylediklerini belirten A.E.H., sahte polislere 54 bin euro, 67 bin dolar ve 50 bin TL değerinde ziynet eşyasını verdiğini söyledi. 

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürülüğü ekipleri dolandırıcılara operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aynı numaradan şahısları arayan polis ekipleri, dolandırıcılarla buluşma noktası ayarladı. Daha sonra buluşma adresine gelen A.Y. (23) ile ona gözcülük yaptığı tespit edilen S.C.Ç. (27) isimli erkek şahıslar suçüstü yakalandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar kapsamında şüpheli şahısların son 1 ay içinde aynı yöntemle 5 kişiyi daha dolandırdıkları ve mağdurlardan toplam 1 milyon 257 bin 400 TL ve 200 euro değerinde ziynet eşyası aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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