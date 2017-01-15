CHP'li vekil: Nazım'ın mezarını Türkiye'ye getirin

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ TBMM'deki anayasa görüşmeleri sırasında, bugünün Nazım Hikmet'in doğum günü olduğunu hatırlatarak, hükümete "Nazım'ın kabrini Moskova'dan Türkiye'ye getirecek misiniz" sorusunu yöneltti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise verdiği cevapta, Nazım Hikmet'in kabrinin Moskova'da kalmasını mirasçılarının istediğini söyledi.

"2009'DA VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMA KARARINI KALDIRDIK"

Nazım Hikmet'in, Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük şairlerden birisi olduğuna işaret eden Bozdağ, "Toprağı bol olsun, gönlümüz arzu ederdi ki vatanında yaşadıktan sonra da vatanında ölsün, mezarı da vatanında olsun. Biz bunu temenni ederdik. Ancak geçmişte yaşadığı sıkıntılar, sorunlar. O dönemlere dair fazla bir şey söylemek istemem. 2009 yılında hükümetimiz tarafından, Nazım Hikmet'in vatandaşlıktan çıkarılma kararı kaldırılmıştır." şeklinde konuştu.

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"MİRASÇILARI MOSKOVA'DA KALMASINI İSTEDİ"

"Nazım Hikmet'in mezarının Türkiye'de olmasını biz de arzu ederiz. Bunda hükümet olarak herhangi bir sorunumuz yok. Ancak mirasçıları mezarının Moskova'da kalması yönünde irade ortaya koymuşlardır. O yüzden şu anda mezarı Türkiye'de değildir. Mirasçıları arzu ederlerse elbette Türkiye'ye getiririz. Bundan da memnuniyet duyarız. Ayrıca geçmiş dönemde ilk defa bir Türkiye bakanı, mezarını ziyaret etmiştir."