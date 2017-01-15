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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

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AK Parti, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun halk oylamasının, en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Alınan bilgiye göre, AK Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Anayasa  değişiklik teklifinin Mecliste kabulünün ardından, halk oylamasının, mart ayının  sonu ya da nisan ayının başında yapılmasını öngörüyor.

İKİNCİ TUR 18 OCAK

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin birinci turunun bugün  tamamlanmasının ardından ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü başlatılmasını planlayan AK Parti, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin kabul edilmesini, teklifin tümünün de en geç 21 Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaşmasını hedefliyor.

23-24 OCAK'TA ERDOĞAN'A SUNULACAK

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun 23-24 Ocak günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması planlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunu onaylamak için kendisine tanınan 15 günlük yasal süreyi kullanmasına göre, halk oylamasının tarihi kesin olarak belirlenecek.

İLK PAZAR GÜNÜ

Anayasa değişikliğinin halk oylaması, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Resmi gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

REFERANDUM TARİHİ 26 MART EN GEÇ 16 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tanınan süre içerisinde kanunu  onaylaması halinde halk oylamasının en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.

Teklifin halk oylamasında kabul edilmiş sayılması için de kullanılan  geçerli oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması gerekecek.

TORBA TASARI TARİHİ 17 OCAK

Bu arada, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler  getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, görüşmeleri yarım kalan, 38 maddelik "torba tasarının" 17 Ocak salı günü görüşülmesi  bekleniyor.

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