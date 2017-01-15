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2 çocuk feci şekilde can verdi!

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2 çocuk feci şekilde can verdi!
Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle gezen 13 yaşındaki Batuhan Güldoğan ile arkadaşı aynı yaştaki Alican Türk, buzun kırılması sonucunda suya düştü.
2 çocuk feci şekilde can verdi! 2 çocuk feci şekilde can verdi! 2 çocuk feci şekilde can verdi!

Olay Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Batuhan Güldoğan ile arkadaşı Alican Türk buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde tek bisiklete binerek dolaşmaya başladı.

BUZ ANİDEN KIRILDI

Ancak bir süre sonra dolaşırken bastıkları buz aniden kırılınca iki çocuk suya gömüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVKEDİLDİ

Çocuklardan biri buzlara tutunurken diğeri suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

İLK OLARAK CAN SİMİDİ ATTILAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuğa can simidi attı.

DAYANAMAYAN ÇOCUK KENDİNİ SUYA BIRAKTI

Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bıraktı.

DALGIÇLAR CESETLERİNİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen dalgıçlar Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi oldukları belirtilen Batuhan Güldoğan ve Alican Türk'ün cesetleri ile bisikleti çıkardı.

2 çocuğun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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