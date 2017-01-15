ÖTV ve kur farkı beklentiyi düşürdü

Nissan Genel Müdürü Özkök, ÖTV zammı ve kurdaki artış yüzünden 2017'de pazarın 800-850 bin bandına gerileyebileceğini ifade etti.

Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök, ÖTV artışının döviz kurlarındaki yükselişle aynı dönemde gelmesinin otomotiv sektörünü zorlayacağı görüşünde bulundu.

25 Kasım 2016'da yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının kendileri için sürpriz olduğunu belirten Özkök, markaların yılın son aylarında düzenledikleri kampanyalarla hem ÖTV hem de kur artışını müşteriye yansıtmamaya gayret ettiklerini söyledi.

ÖTV ve kur artışının üst üste gelmesinin etkisinin ocak ayından itibaren görülmeye başladığını anlatan Özkök, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında biraz zorlanacağız gibi görünüyor. Eğer ÖTV aynı kalsaydı, kurların artışıyla beraber sektörde yüzde 3-5'ler seviyelerinde düşündüğümüz zamları aylara yayacaktık. Ancak kur artışının üstüne bir de şimdi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkan bantta yüzde 3,5-4 ÖTV farkı ilave olacak. Diyelim ki daha önce araç 40 bin liranın altındaydı. Ama şimdi kurlar yüzünden aracın maliyeti 40 bin liranın üzerine çıktı.

'ŞİMDİ YÜZDE 6.5 ARTACAK'

Kurlardaki bu yükseliş otomobilin çıplak fiyatını artırdığı için bu yüzde 45 bandının üzerine çıktı. Bandın üzerine çıktığınız zaman zaten ÖTV de katlamalı artmaya başlıyor. Normalde ÖTV önceki seviyesinde kalsaydı, aracın fiyatı kur kaynaklı yüzde 3 artacakken, yüzde 3,5'lik ÖTV farkıyla bu artış yüzde 6,5 olacak. ÖTV artışının kur artışı ile aynı döneme düşmesi bizim için gerçekten zorlayıcı bir sebep oluyor."