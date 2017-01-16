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Türk uçağı düştü: 32 ölü!

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Türk uçağı düştü: 32 ölü!
ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında düştü.
Türk uçağı düştü: 32 ölü! Türk uçağı düştü: 32 ölü! Türk uçağı düştü: 32 ölü!

Hong Kong’tan kalkan TC-MCL tescilli kargo uçağı ile irtibat Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında Türkiye saati ile 04.45’te kesildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.

KIRGIZ HAVACILIK OTORİTESİ: 32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Bişkek’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı.

Kırgız Havacılık Otoritesi’nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45’te düştü.

2003 MODEL

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.

ÖLÜ SAYISI 32'Ye YÜKSELDİ

Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağı, binaların üzerine düştü bildirildi.
Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre 32 kişi hayatını kaybetti.

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