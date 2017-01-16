İşte Meclis'in yeni çalışma takvimi

TBMM'nin yeni çalışma takvimi belli oldu. Yeni anayasa teklifinin son iki maddesinin görüşmelerinin bugün tamamlanması beklenirken, Meclis'in 18 Ocak'tan itibaren de yeni anayasa teklifinin ikinci tur görüşmelerini yapması planlanıyor.
Meclis Genel Kurulu dün Anayasa değişiklik teklifini görüşmelerini firesiz tamamladı. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir gün ara verecek ve Salı günü Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı'nı görüşecek.
18 Ocak tarihinden itibaren ise Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri yapılacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 3 gün süreceği öngörülüyor. Daha sonra 7 Şubat'a kadar çalışmalarına on gün ara vermesi bekleniyor.