Referandum tarihi belli oldu!

Yüksek Seçim Kurulu, referandum için kolları sıvadı! Yeni anayasa paketinin Meclis'te kabul edilmesi halinde YSK'nın en yakın tarih olan 2 Nisan'da sandığı vatandaşın önüne getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Yeni anayasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesi halinde en yakın tarih olan 2 Nisan'da Türkiye'nin sandığa gideceği iddia edildi. İddialara göre Yüksek Seçim Kurulu, 2 ya da 9 Nisan'a göre hazırlıklarını tamamlamayı planladığı öne sürüldü. Bu arada AK Parti ise hazırlıklarını iki ayrı takvime göre yürütüyor.

TBMM Genel Kurulunda önümüzdeki hafta sonu tamamlanması beklenen Anayasa değişikliğinin Şubat başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması durumunda, 2 Nisan’da referanduma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının anayasa değişikliklerini halkoyuna sunulması kararından 60 gün sonra referanduma gidilmesi gerekiyor.

2 YA DA 9 NİSAN

YSK da tüm hazırlıklarını 2 Nisan veya 9 Nisan tarihine göre yapıyor. YSK yetkilileri, referandum sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin 30 civarında genelge hazırlandığını dile getirdi. İl, ilçe seçim kurulları, sandık kurulları, oy kullanma saatleri, referandum sonuçlarının birleştirilmesi, denetlenmesi, seçmen listeleri ve sandık güvenliği gibi konularda YSK bir dizi genelge yayınlanacak.



AK PARTİ'NİN TAKVİMİ İSE...

Alınan bilgiye göre, AK Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin Mecliste kabulünün ardından, halk oylamasının, mart ayının sonu ya da nisan ayının başında yapılmasını öngörüyor.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin birinci turunun bugün tamamlanmasının ardından ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü başlatılmasını planlayan AK Parti, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin kabul edilmesini, teklifin tümünün de en geç 21 Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaşmasını hedefliyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun 23-24 Ocak günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması planlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunu onaylamak için kendisine tanınan 15 günlük yasal süreyi kullanmasına göre, halk oylamasının tarihi kesin olarak belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tanınan süre içerisinde kanunu onaylaması halinde halk oylamasının en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.

Teklifin halk oylamasında kabul edilmiş sayılması için de kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması gerekecek.

Bu arada, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, görüşmeleri yarım kalan, 38 maddelik "torba tasarının" 17 Ocak salı günü görüşülmesi bekleniyor.