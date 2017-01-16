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Cezaevi isyanında 26 kişinin başı kesildi

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Cezaevi isyanında 26 kişinin başı kesildi
Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevinde başlayan ve 14 saat sonra kontrol altına alınabilen isyanda, 26 mahkum öldü.
Cezaevi isyanında 26 kişinin başı kesildi Cezaevi isyanında 26 kişinin başı kesildi Cezaevi isyanında 26 kişinin başı kesildi

İki grup arasındaki kavga sonucu çıktığı tahmin edilen Alcaçuz cezaevindeki isyanda 26 mahkumun başının kesilerek öldürüldüğü bildirdi.

BİR MAHKUM PARÇALARA AYRILDIĞI İÇİN İKİ KERE SAYILDI

Eyalet Kamu Güvenliği Sekreteri Caio Bezerra yaptığı açıklamada, ilk verilen bilgilerde ölü sayısının 27 olduğunu, ancak bazı mahkumların bedenlerinin parçalara ayrılmış olması nedeniyle bir ölü mahkumun iki kere sayıldığını söyledi.

İKİ MAHKUM YANARAK ÖLDÜ

Başlarının kesilerek öldürülen 26 mahkumdan ikisinin ise feci şekilde yakıldığını bildirildi.

Mahkumların bedenleri teşhis edilmek üzere adli tıbba gönderildi. Yapılan incelemelere rağmen şu ana kadar hiç bir mahkumun kimliği teşhis edilemedi. 620 kişi kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum bulunuyordu.

YENİ YILDA 100'E YAKIN MAHKUM ÖLDÜ

Brezilya’da yeni yılla beraber başlayan cezaevi isyanlarında yüze yakın kişi öldü.
Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için ordu birliklerinide seferber etti.

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