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Valencia, Zaza'yı kadrosuna kattı

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Valencia, Zaza'yı kadrosuna kattı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, İtalyan forvet Simone Zaza'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Valencia, Zaza'yı kadrosuna kattı Valencia, Zaza'yı kadrosuna kattı Valencia, Zaza'yı kadrosuna kattı


Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'un 25 yaşındaki  oyuncusu Zaza'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği  belirtildi.
 
Futbolcuya ödenen ücretle ilgili bir açıklama yapılmazken, Zaza'nın  satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarıldı.
 
Bonservisi Juventus'ta bulunan Zaza, bu sezonun ilk yarısında kiralık  olarak İngiltere Premier Lig takımı West Ham United'da 11 maçta forma giymiş,  fakat gol atamamıştı.
 
 

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