Futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Avrupa’da damga vurduğu Napoli takımına dönmeye hazırlanıyor. Arjantinli futbol adamı, teknik direktörlük görevine gelmek için İtalyan temsilcisi ile görüştüğünü doğruladı.
Pazartesi görüşmeler için Napoli şehrine gelen Maradona’yı yüzlerce taraftar karşıladı.
Konu ile ilgili Maradona, “Napoliler ile aramda baba oğul ilişkisi var. Bu bana çok dokunuyor. 30 yıllık aranın ardından ilk defa buraya geliyormuş gibi heyecan duyuyorum. Napoli’y gelmek ilk adımdı. Bazı konuları görüştük. Napoli’yi çalıştırmak dünyada istediğim en önemli şey. Amacım takımı toparlayarak Juve, Milan, Inter ve Roma gibi takımlarla başabaş yarışacak duruma getirmek” diye konuştu.
Arjantinli efsane son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al-Wasl takımını çalıştırdı. Maradona 5 yıldır takım çalıştırmıyor.
AMKSpor
16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
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Efsane geri dönüyor!
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