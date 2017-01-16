16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
    • 3°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 143,475 0.08
  • Dolar: 3,7534 -0.07
  • Euro: 3,9872 -0.47

2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler

»
2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler
15 Temmuz sonrası 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, darbe gecesi öldürülmesi için bir TİM’e emir verildiğini söyledi
2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler 2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler 2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler

Darbe girişimi soruşturması kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tanık olarak dinlenen 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in ifadesine ulaşıldı. İşte Temel’in ifadesinden dikkat çeken başlıklar...

‘F TİPİ BİR KALKIŞMA OLDUĞUNU ANLADIM’

15 Temmuz günü Esendere Hudut Taburu’nu denetlemeye gittiğini, dönmek isterken hava sahasının kapatıldığını öğrendiğini belirten Temel, çok alçaktan vadi tabanlarından uçarak Siirt yerine Van’a iniş yaptıklarını ifade etti. Darbe girişimi gecesi ‘Görevden alındığına’ dair bir mesajın kendisine iletildiğini beyan eden Temel, “Ben Kolordu’ya geçtim. Kurmay Başkanı Albay Murat Temiz, harekât yıldırım mesajını getirdi ve ‘Görevden alınmışsınız komutanım, sıkıyönetim ilan edildi’ dedi. Ben mesajın imza hanesine ve tayin listesine baktım. Bunun F tipi bir kalkışma olduğunu hemen anladım” dedi.

KARARGÂH ÜZERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ HELİKOPTER

Bu sırada karargâhın üzerinde merkezin irtibat kuramadığı bir helikopterin dolaştığını belirten Temel, helikopterin Van Filo ve emniyete ait olmadığını öğrenmesinin ardından kendilerine yönelik tehdit teşkil edeceğini anladığını ve korumalarla emir astsubayına karargâhın korunması için hareket eden her şeye ateş edilmesi emrini verdiğini kaydetti. Korgeneral Temel, 15 Temmuz gecesini şöyle anlattı: “Helikopterin içindeki timin inip mevzilendiklerini söylediler. Van İl Jandarma Komutanı, benim ve onun korumaları, ayrıca 2 polis korumam dahil yanıma Kurmay Başkanı Albay Murat Temiz’i alıp helikopter pistine gitmek istedik. Yolda ‘Size telefonlar gelebilir, siz kalın, biz durumu kontrol edelim, sonra gelin komutanım’ dediler. Bunun üzerine karargâha döndüm. Onlar devam etti. Helikopterin yanına varmışlar. Kapıyı zorla açmışlar. Pilotu aşağı indirmek istemişler. Ancak özel tim yere inmiş ve mevzilenmiş.

SÜRATLE KAÇMIŞLAR

Binbaşı İsmail diye kendisini tanıtan birinin orada telefonla konuştuğunu duymuşlar. Korumalar yaklaştıkça o uzaklaşıyormuş, niçin geldiklerini sorduklarında, ‘Apandisit rahatsızlığı olan birini almaya geldik’ gibi bir şey söylemiş. Helikopterdeki pilotu bizim korumalar zorla indirmeye çalıştığı sırada mevzilenen tim hızla helikoptere doluşmuş, son iki kişiyi helikopter yerden 1-2 metre yüksekteyken almış ve süratle kaçmışlar. Bir süre sonra kimliği belli olmayan, helikopterin Hakkâri’den ikmal yapıp, bilinmeyen bir yöne hareket ettiğini öğrendik.

‘SİİRT’TE TERTİBAT ALIP EŞİMİ ARAMIŞLAR’

Helikopterin Şırnak’a inmediğini, kalktığı merkez olan Özel Kuvvet Harekât Üssü’ne indiğini öğrendik. Helikopterle normalde gideceğim yer Siirt’ti ancak ben fikir değiştirip Van’a inmiştim. Planlı iniş yerim olan Siirt’te tertibat alındığını, silahlı ve coplu personelin bekletildiğini öğrendim. Hedef olduğumu anladım. Hatta Ankara’daki evimi bir general aramış, ‘Komutanımla görüştünüz mü?’ diye eşime sormuş, eşim de benle görüştüğünü ifade etmiş. Arayan kişi telefonu kapatmış.”

TİM KOMUTANI ‘İNFAZ EMRİ ALDIK’ DEMİŞ

Temel, Özel Kuvvet Tim Komutanı’nın şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, Siirt’e gidip “hain” olduğunu söyledikleri bir generali infaz etme emri aldıklarını ancak Siirt üzerine geldiklerinde Van’a devam etmeleri için emir verildiğini ifade ettiğini başsavcıdan öğrendiğini belirtti. Temel, bu nedenle 13 askeri personelin Silopi’de tutuklandığını kaydetti.

"HUDUTİ, AÇIKLAMAYI ZAMANINDA YAPMAYINCA BEN YAPTIM"

Korgeneral Temel darbe girişimi gecesi şu an tutuklu bulunan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile görüntülü telefonla irtibat kurduğunu, kendisine, “Bu F tipi (FETÖ) bir kalkışma, bu emre kesinlikle uymayacağım, hiyerarşiyi bozmayalım komutanım” dediğini anlattı.

Temel ifadesinde, “Komutanım ben televizyona bir açıklama yapmayayım, hiyerarşi bozulmasın, siz bir açıklama yapın’ dedim. Kendisi de ‘Tamam’ dedi.

Ancak açıklamayı televizyonda göremeyince tekrar arayıp, ‘Yazdınız mı komutanım, okuyun bir zahmet, bakalım’ dedim. Kendisi de bunu okudu. Ben de ‘İyi olmuş, yayınlayın’ dedim. Bir süre geçti yine yayınlanmadı. Niçin yayınlanmadığını sormak için aradığımda, emir subayı telefona çıktı. Bunun üzerine ben açıklama yaptım” diye konuştu.

‘VURUN EMRİ VERDİM’

Darbe girişimi günü Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndan emre aykırı olarak çıkan iki komando taburunun Cizre’ye sokulmaması ve gerekirse vurulması emrini kendisinin verdiğini ifade eden Temel, Şırnak Valisi ile görüştüğünü ve yolu kesmelerini söylediğini, bu konuda 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin kendisine verdiği bir emir olmadığını kaydetti. Temel, Silopi’de geçici görevli bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in görev yerini bırakıp Bolu’ya gitmek istediği duyumunu alır almaz, bu tuğgeneralin yerini terk etmesi durumunda vurulması emrini verdiğini de belirtti.

HABERTÜRK 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıAntalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
FETÖ suikastçısı sümenaltı edilmiş!FETÖ suikastçısı sümenaltı edilmiş!Rus Büyükelçi Karlov suikastında savcılık, tetikçi Altıntaş ile birlikte 4 devre arkadaşı hakkında 2015'te 'FETÖ ile bağlantılılar' istihbarat raporu geldiğini tespit etti. Raporun işleme konulmadığını belirlendi.
Hülya Sancaklı'yı kimse durduramamış!Hülya Sancaklı'yı kimse durduramamış!MHP’li Saffet Sancaklı’nın, intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı’nın tedavisi sürüyor. Güvenlik görevlisi ifadesinde o anları anlattı
2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler15 Temmuz sonrası 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, darbe gecesi öldürülmesi için bir TİM’e emir verildiğini söyledi
Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'ye JEST!Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'ye JEST!Başbakan Binali Yıldırım, Meclis görüşmeleri çıkışı muhalefet salonuna geçerek Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldırım burada Bahçeli'ye yeni çıkan kimlik kartını verdi.
Milli Savunma Bakanı açıkladı: Kaldırılıyor!Milli Savunma Bakanı açıkladı: Kaldırılıyor!Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Harp Okulu dışında askeri okullara kız öğrenci alınmaması yönündeki uygulamadan vazgeçtiklerini söyledi
  • İşte Günün Gazete manşetleri16 Ocak 2017 Pazartesi 08:03
  • Kokoreç yerken hayatını kaybetti15 Ocak 2017 Pazar 23:15
  • 2 çocuk feci şekilde can verdi!15 Ocak 2017 Pazar 23:13
  • Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi15 Ocak 2017 Pazar 23:12
  • ABD'den İsrail'e Paris garantisi!15 Ocak 2017 Pazar 23:10
  • Arananlar listesinin zirvesindeydi! Yakalandı15 Ocak 2017 Pazar 21:50
  • CHP'li o vekili 'helal olsun' diyerek karşıladılar15 Ocak 2017 Pazar 21:49
  • CHP'li vekil: Nazım'ın mezarını Türkiye'ye getirin15 Ocak 2017 Pazar 21:46
  • Trump'tan Davos kararı!15 Ocak 2017 Pazar 21:43
  • 'FETÖ soruşturması' dediler, milyonluk vurgun yaptılar15 Ocak 2017 Pazar 20:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri