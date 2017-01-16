Almanya Futbol Federasyonu (DFB) sayfasında Alman Milli Takımı Taraftar Kulübü tarafından düzenlenen yılın milli futbolcusu anketinde Mesut Özil, kullanılan 316 bin 850 oyun yüzde 54,5’ini alarak birinci oldu.
İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil’i yüzde 33,9 ile Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos ve yüzde 4'le Köln'de forma giyen Jonas Hector takip etti.
2010'dan beri düzenlenen ankette 5. kez yılın futbolcusu seçilen Mesut Özil'in dışında 2010’da Bastian Schweinsteiger ve 2014'de Kroos ilk sırada yer almıştı.
DFB internet sayfasına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, çok sayıda tarafların kendisine oy vermesinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, bundan dolayı taraftarlara teşekkürlerini iletti.
16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
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Almanya’da yılın milli futbolcusu Mesut Özil seçildi!
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