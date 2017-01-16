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Almanya’da yılın milli futbolcusu Mesut Özil seçildi!

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Almanya’da yılın milli futbolcusu Mesut Özil seçildi!
Almanya'da yılın milli futbolcusu, Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil seçildi.
Almanya’da yılın milli futbolcusu Mesut Özil seçildi! Almanya’da yılın milli futbolcusu Mesut Özil seçildi! Almanya’da yılın milli futbolcusu Mesut Özil seçildi!


Almanya Futbol Federasyonu (DFB) sayfasında Alman Milli Takımı  Taraftar Kulübü tarafından düzenlenen yılın milli futbolcusu anketinde Mesut  Özil, kullanılan 316 bin 850 oyun yüzde 54,5’ini alarak birinci oldu.
 
İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil’i yüzde 33,9 ile  Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos ve yüzde 4'le Köln'de forma giyen Jonas Hector  takip etti.
 
2010'dan beri düzenlenen ankette 5. kez yılın futbolcusu seçilen Mesut  Özil'in dışında 2010’da Bastian Schweinsteiger ve 2014'de Kroos ilk sırada yer  almıştı.
 
DFB internet sayfasına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, çok sayıda  tarafların kendisine oy vermesinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, bundan  dolayı taraftarlara teşekkürlerini iletti.
 
 

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