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Hükümetten iki yılda 636 milyar liralık yatırım!

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Hükümet teröre inat yatırımların tam gaz devam edeceği iki yıllık yol haritasını belirledi.
Hükümetten iki yılda 636 milyar liralık yatırım!
Hükümetten iki yılda 636 milyar liralık yatırım! Hükümetten iki yılda 636 milyar liralık yatırım! Hükümetten iki yılda 636 milyar liralık yatırım!

Zorlu geçen 2016 yılının ardından rehavet yerini dev proje açılışlarına bıraktı. Bu yıl büyümenin motoru mega projeler olacak. Yatırım hedefleri kapsamında hazırlanan 2017 programında proje tutarı 636 milyar lira olarak belirlendi. Bu yıl 3 binin üzerinde proje için de 80 milyar liralık kaynak öngörüldü.

TERÖRE İNAT SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröre inat yatırımların süreceğini vurgularken 2017 Yatırım Programı'nda da iki yıllık yol haritası ortaya kondu. Hükümet, 2023'e kadar yapılacak 750 milyar dolarlık yatırımın yerli üretime ağırlık verilmesiyle yaklaşık 400 milyar dolarının Türkiye'de kalmasını hedefliyor. 2017 Yatırım Programı'nın uygulanması ve koordinasyonuna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Yatırım programında 2016 sonu harcaması 251 milyar lira oldu. Programda, kamu idareleri, KİT'ler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyelerin gerçekleştireceği yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi. Her projenin adı, başlama, bitiş tarihi, tahmini harcama miktarı 2017 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

KÖYLERE 900 MİLYON KAYNAK

Köylerin altyapısının desteklenmesi kapsamında ihtiyaçları için yaklaşık 900 milyon lira ödenek tahsis edildi. İlave ödeneğin il ve ilçe bazında dağılımı, kullandırılması ve denetimine ilişkin kurallar İçişleri Bakanlığı'nın teklifi, Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacak. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2017 Yılı Programının Uygulanması, Bakanlar Kurulu Kararı'ndaki hükümlere tabi olmayacak.

2.6 MİLYON KİŞİYE İŞ

Hükümet, iki yıllık dönemde tarım dışında 2.6 milyon kişiye istihdam hedeflerken, program döneminde 2019 sonu itibarıyla toplam istihdam da 29.5 milyonu geçecek. Bu yıl enerji sektörü için 4.9 milyar, madencilik sektörü için 1.8 milyar lira kaynak ayrıldı. Enerji sektörü yatırımlarından en fazla payı 2.7 milyar lirayla TEİAŞ aldı.

EN FAZLA PAY TPAO'YA

Madencilik sektörü yatırımlarından en fazla payı 770 milyon lirayla TPAO aldı. Bu yıl gerçekleşecek kamu yatırımlarının 4 milyar 962 milyon 361 bin lirası enerji sektöründeki 145 projeye, 1 milyar 836 milyon 706 bin lirası ise madencilikteki 53 projeye ayrıldı. Geçen yıl ayrılan kaynak tutarı toplam 6 milyar 351 milyon 696 bin liraydı.

 

SABAH

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