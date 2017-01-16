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Kokoreç can aldı

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Kokoreç can aldı
İstanbul'da soluk borsuna kokoreç kaçan 21 yaşındaki Abdurrahman Doğan'ın soluk borusuna kokoreç kaçınca hayatını kaybetti.
Kokoreç can aldı Kokoreç can aldı Kokoreç can aldı

 

Abdurrahman Doğan, iddiya göre dün akşam saatlerinde İstanbul'da otogarda arkadaşlarıyla kokoreç yerken aniden öksürmeye, ardından kusmaya başladı.

ARKADAŞI AMBULANS ÇAĞIRDI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Abdurrahman Doğan hayatını kaybetti. Yapılan otopside gencin soluk borusuna kaçan kokoreç nedeniyle öldüğü saptandı.

Abdurrahman Doğan'ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'ne bağlı Emirilyas Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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