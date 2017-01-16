16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
    • 7°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 145,501 1.50
  • Dolar: 3,7519 -0.11
  • Euro: 3,9849 -0.53

İstanbul'un 19 ilçesi risk altında

»
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu açıkladı.
İstanbul'un 19 ilçesi risk altında
İstanbul'un 19 ilçesi risk altında İstanbul'un 19 ilçesi risk altında İstanbul'un 19 ilçesi risk altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytinburnu’nda geçtiğimiz cuma günü 1’i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan çöken binanın ardından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde önceki gün belediye başkanlarının katılımıyla, “Kentsel dönüşüm” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinip riskli binalara dikkat çekti. Kenti güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul’u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, “Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor” dedi.

‘DEPREM GERÇEĞİ’

İstanbul’daki bu yapılaşma durumunun karşısında deprem gibi bir gerçeğin de bulunduğunu ifade eden Özhaseki, “Bendeki raporlara baktığımız zaman, doğrusu ürkmemek elde değil. 1939’da Erzincan’dan başlayarak bir çizgi halinde İstanbul’a kadar uzanan bu hattaki depremler yaklaşık 60 yıl sürüyor. Gölcük depreminden de bugüne kadar 17 yıl geçmiş, her gün de risk artıyor. Bir başka özellik, bütün bu depremlerin 7 şiddetinde olması.

Bilim adamları, büyük bir ihtimalle 2030 yılına kadar 4 ayrı fay hattından İstanbul’da deprem beklendiğini söylüyorlar ve hepsinin de ortak kanaati, 2030’a kadar, yarın da olabilir, 2030’da da olabilir ve şiddeti de 7 civarında olacak” diye konuştu.

Ankara’da yakında “Şehircilik Şûrası”nın toplanacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, , bu kapsamda 2 ay süreyle şehirciliğin 4 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi. Şûranın vazgeçilmez konusunun, “Kentsel dönüşüm” olacağını vurgulayan Özhaseki, “Orada enine boyuna tartışacağız. Dört yıllık uygulamada yaptığımız iyilikler varsa elbette iyilikleri söyleyeceğiz ama bir taraftan da hatalarımızın ne olduğunu, nelerin aksadığını, bunları tek tek konuşacağız ve yeni bir yol haritası çizmeye çalışacağız.

Orada çıkaracağımız sonuçların yasal altyapısını hazırlayıp 2017 yılı içerisinde inşallah Meclis’ten geçireceğiz ve önümüze daha doğru bir çizgiyle devam edeceğiz” dedi.

[İstanbul'un 19 ilçesi risk altında] © Gazete Vatan İstanbul'un 19 ilçesi risk altında

‘KİMLİKSİZ YAPILAR ORTAYA ÇIKTI

Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul’dan pek farklı olmadığına dikkati çekti.

Özhaseki, 1999’dan öncesine ait 15 milyon yapı stoku bulunduğuna ve bunların çok iyi durumda olmadığına işaret ederek, yapı stokunun en az yarısının yenilenmesi gerektiğini anlattı.

 Çalışmalar sırasında kimliksiz yapıların da ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Özhaseki, “Kaynağı ne olursa olsun bütün sorunları aşmamız gerekiyor.

Eğer kentsel dönüşümü doğru biçimde ve çok hızlı olarak uygulayabilirsek bundan çok büyük kazançlarımız olacak.

Şehirlerimiz yaşanabilir olduğu gibi inşaat sektörü de canlanacak, belki şu anda ekonomik durgunluğa ilaç olarak yerli, kendi sanayimiz, milli sanayimiz de ortaya çıkacak” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP sapık üyesini ihraç ediyorCHP sapık üyesini ihraç ediyorCHP, Manavgat'ta küçük kız çocuklarını taciz ettiği için 10 Ocak'ta tutuklanan yerel gazete sahibi ve CHP üyesi Recep M'nin partiden ihraç edilmesi için işlemler başlatıldı.
Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildiAhmet Türk başka bir cezaevine nakledildiGörevden alınarak yerine kayyum atanan ve 'örgüt üyeliğinden' tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi'ne nakledildi.
Maden ocağında göçük!Maden ocağında göçük!Edirne Keşan'a bağlı Küçükdoğanca Köyü'nde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak can verdi.
Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin yapımı tamamlandı. Yozgatlılara hizmet verecek hastane bugün açılacak.
Kıbrıs'taki FETÖ'cü askerler Türkiye'ye gönderildiKıbrıs'taki FETÖ'cü askerler Türkiye'ye gönderildiKKTC'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 albay rütbesindeki asker gözaltına alınarak helikopterle Türkiye'ye gönderildi.
İstanbul'un 19 ilçesi risk altındaİstanbul'un 19 ilçesi risk altındaÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu açıkladı.
  • Ekonomi referandum sonucunu belirler mi?16 Ocak 2017 Pazartesi 09:35
  • 2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler16 Ocak 2017 Pazartesi 09:00
  • 150 bin dolar için katletmiş16 Ocak 2017 Pazartesi 08:59
  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı16 Ocak 2017 Pazartesi 08:51
  • FETÖ suikastçısı sümenaltı edilmiş!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:50
  • Hülya Sancaklı'yı kimse durduramamış!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:46
  • Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'ye JEST!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:15
  • Milli Savunma Bakanı açıkladı: Kaldırılıyor!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:11
  • İşte Günün Gazete manşetleri16 Ocak 2017 Pazartesi 08:03
  • Kokoreç yerken hayatını kaybetti15 Ocak 2017 Pazar 23:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri