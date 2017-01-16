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Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!

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Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin yapımı tamamlandı. Yozgatlılara hizmet verecek hastane bugün açılacak.
Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!
Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor! Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor! Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!

 

Yozgat'ta yapımı tamamlanan, ülkenin ilk şehir Hastanesinde, bugün hasta kabulüne başlanacak.

Yozgat Devlet Hastanesi'nde yatan bütün hastalar, ambulanslarla, sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri projelerinden ilki olan kuruma nakledildi. Mevcut doktorlarla birlikte geçici görevle atanan 17 doktor ve 51 hemşire de yarın hastanede çalışacak.

Ayrıca yeni hastane için mecburi hizmetten ataması yapılan 35 doktorun, kısa sürede göreve başlayacağı öğrenildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 475 yataklı şehir hastanesinin 16 ayda tamamlandığını belirtti.

Hastanenin sadece Yozgat'a değil bölgeye de sağlık hizmeti sunacağını vurgulayan Yurtnaç, şehir hastanesinin sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağına işaret etti.

'ADETA OTEL GİBİ, ÇOK MODERN BİR HASTANE'

Emeği geçenlere teşekkür eden Yurtnaç, "Yarından itibaren hastanemiz, hasta kabulüne başlıyor. İlave doktorlarımız tayin edildi. Doktor sayısı itibarıyla da desteklendi. Geçici görevle gelen doktorlarımız da var." dedi.

Şehir hastanesinin Yozgat'a ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük katkı sağlayacağına değinen Yurtnaç, "Hastanemiz, havaalanının Yozgat'a açılmasıyla birlikte inşallah sağlık turizmini de açacak. Yurt dışından Yozgat'a hasta da gelecek. Hem Yozgat'taki hem Sorgun'daki hastane, Türkiye'de sağlıkta hizmet kalitesinin arttığının bir göstergesidir. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Hastaneye nakledilenlerden Ömer Yozgat da "Hastane gerçekten çok güzel, adeta otel gibi, çok modern bir hastane. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hastanenin Yozgat'a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI, '14 YILLIK HAYALİM' DEMİŞTİ

Ekim 2016'da şehir hastaneleriyle ilgili açıklama yapmıştı. 21 şehir hastanesinin ihalesinin yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim. Hiç de kolay bir süreç olmadı, inanmayanlar da oldu. Sonunda yoluna girdi" demişti.

 

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