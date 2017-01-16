16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
    • 7°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 145,501 1.50
  • Dolar: 3,7519 -0.11
  • Euro: 3,9849 -0.53

Maden ocağında göçük!

»
Maden ocağında göçük!
Edirne Keşan'a bağlı Küçükdoğanca Köyü'nde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak can verdi.
Maden ocağında göçük! Maden ocağında göçük! Maden ocağında göçük!

 

2 arkadaşıyla birlikte 16.00-24.00 vardiyası için yaklaşık 900 metre yerin altına inen 46 yaşındaki Niyazi Akçay, Küçükdoğanca Köyü’nde bulunan maden ocağında başladı.

Bir süre sonra çalıştıkları bölgedeki tavanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İki arkadaşı olayı yara almadan kurtarırken, Niyazi Akçay ise göçük altında kaldı. İşçilerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından göçük altından çıkarılan Niyazı Akçay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilirken, herhangi bir yaşam belirtisine rastlanamadı.

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

Hayatını kaybeden Niyazi Akçay’ın cesedi, olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu’na daha sonra da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Zonguldak Karadeniz Ereğli Nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Akçay’ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP sapık üyesini ihraç ediyorCHP sapık üyesini ihraç ediyorCHP, Manavgat'ta küçük kız çocuklarını taciz ettiği için 10 Ocak'ta tutuklanan yerel gazete sahibi ve CHP üyesi Recep M'nin partiden ihraç edilmesi için işlemler başlatıldı.
Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildiAhmet Türk başka bir cezaevine nakledildiGörevden alınarak yerine kayyum atanan ve 'örgüt üyeliğinden' tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi'ne nakledildi.
Maden ocağında göçük!Maden ocağında göçük!Edirne Keşan'a bağlı Küçükdoğanca Köyü'nde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak can verdi.
Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin yapımı tamamlandı. Yozgatlılara hizmet verecek hastane bugün açılacak.
Kıbrıs'taki FETÖ'cü askerler Türkiye'ye gönderildiKıbrıs'taki FETÖ'cü askerler Türkiye'ye gönderildiKKTC'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 albay rütbesindeki asker gözaltına alınarak helikopterle Türkiye'ye gönderildi.
İstanbul'un 19 ilçesi risk altındaİstanbul'un 19 ilçesi risk altındaÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu açıkladı.
  • Ekonomi referandum sonucunu belirler mi?16 Ocak 2017 Pazartesi 09:35
  • 2. Ordu Komutanı'ndan korkunç sözler16 Ocak 2017 Pazartesi 09:00
  • 150 bin dolar için katletmiş16 Ocak 2017 Pazartesi 08:59
  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı16 Ocak 2017 Pazartesi 08:51
  • FETÖ suikastçısı sümenaltı edilmiş!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:50
  • Hülya Sancaklı'yı kimse durduramamış!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:46
  • Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'ye JEST!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:15
  • Milli Savunma Bakanı açıkladı: Kaldırılıyor!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:11
  • İşte Günün Gazete manşetleri16 Ocak 2017 Pazartesi 08:03
  • Kokoreç yerken hayatını kaybetti15 Ocak 2017 Pazar 23:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri