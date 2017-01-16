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DEAŞ, FETÖ'nün okulunu korumaya almış!

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Terör örgütleri DEAŞ'ın Işık Koleji adlı FETÖ okuluna hiç dokunmadığı, iki yıl boyunca koruma altına aldığı ortaya çıktı.
DEAŞ, FETÖ'nün okulunu korumaya almış!
DEAŞ, FETÖ'nün okulunu korumaya almış! DEAŞ, FETÖ'nün okulunu korumaya almış! DEAŞ, FETÖ'nün okulunu korumaya almış!

ABD'nin doğrudan destek verdiği, Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi gruplarının 3 aydan bu yana sürdürdüğü Musul operasyonu planlanan takvimin çok gerisinden devam ederken Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un Güney Batı bölgesinin kontrol altına aldığını duyurdu. Ancak askeri yetkililer, DEAŞ'in daha öncede taktik olarak geri çekilip sonra bir daha harekete geçtiği operasyon alanlarının olduğuna dikkat çekerek operasyonun beklenenin aksine daha uzun süreceğini düşündüklerini ifade ediyorlar.

HERKESİ ŞAŞIRTAN TABLO

Yeni Şafak gazetesine bilgi veren Iraklı askeri kaynaklar, Musul'un Güney Batısında yer alan Hayl Zubbat mahallesine zorlu çatışmaların ardından ancak 7 günde girildiğini belirtirken, mahallede kendilerini şaşırtan bir tablo ile karşılaştıklarını belirttiler. Hayl Zubbat mahallesine giren askeri birliklerin komutasına yer alan isimlerden Hüseyin Kasım Amiri, mahallenin 1011'ci caddesinde yer alan FETÖ'ye ait Işık koleji isimli eğitim kurumuna hiç dokunulmamış olmasını hayretle karşıladıklarını ifade etti.

OKULA DOKUNULMAMIŞ

Amiri, “Mahalleye girdiğimizde her noktayı dikkatle inceliyorduk. Burada alan kontrolü kadar evlere gizlendiğini düşündüğümüz DEAŞ militanlarının izini sürerken mahallenin en korunaklı caddelerinden birinde FETÖ'nün okulunu gördük. Bizdeki kent haritasında okul burada 2012'de görünüyordu. Ancak okulun çoktan yakıldığını yıkıldığını düşünüyorduk. Ancak okula gittiğimizde hiç bir şeyine dokunulmamıştı. Tabelası ve okul malzemeleri sağlam duruyordu. Hepimizi şaşırttı” dedi.

LATİN ALFABELİ TABELA YERİNDE

Askeri kaynaklar, kentte Arapça harflerin dışında başka bir alfabeye izin dahi vermeyen DEAŞ'in, kentin doğu yakasındaki kendi güvenlik merkezinin 2 km yakınındaki FETÖ okulundaki Latin alfabesi ile yazılmış yazılara, tabelalara ve renkli duvar yazılarına sessiz kalmasını kendilerini dahi şaşırttığını belirtiyorlar. Musul Müzesini tahrip eden, uzun ve tarihi bir geçmişi olan Musul üniversitesinin tüm fakültelerini, kentteki tüm ilk ve orta öğrenim okullardaki duvarlara DEAŞ mührü vuran DEAŞ son iki yılda kenti adeta siyah beyaz logoları ile kaplarken, FETÖ okuluna dokunmamış olmasını mercek altına alacaklarını belirtiyorlar.

İstihbarat merkezi

Irak ordusu, Hayl Zubbat mahallesi sakinlerinden bazıları ile okulunun şaşırtıcı durumunu sorduklarını ve okulunun sadece DEAŞ'in Musul'a ilk girdiği dönemde kapandığını ancak 3 ay sonra 4 kişinin okula gelerek okulu açtığını öğrendi. Mahalle sakinleri ise Musul'un DEAŞ tarafından kontrol altına alındığı ilk günden itibaren DEAŞ'in okula karışmadığını, okula hiç gelmediğini belirtiyor. Mahalle sakinleri, okullarda istihbarat faaliyeti dahi yapıldığını düşündüklerini, okula gelen çıkanların örgüt yetkilileri tarafından özel araçlarla taşındığını ileri sürüyor.

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