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Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildi

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Görevden alınarak yerine kayyum atanan ve 'örgüt üyeliğinden' tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi'ne nakledildi.
Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildi
Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildi Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildi Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildi

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandıktan sonra görevden alınan ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi gündemde olan Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk'ün bugün sabah saatlerinde bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı. Türk'ün, Elazığ Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

SAĞLIK RAPORU İÇİN HEYETE GİRECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk'ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin'e yakın olan Diyarbakır'a nakledilmesini istemişti.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden Elazığ Cezaevi'ne sevk edilmişti.

"YAŞAMININ RİSKE EDİLMESİ SÖZ KONUSU"

24 Kasım'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün kalp pili taşıdığı ve aylık rutin kontrollerinin yapılamadığını söyleyen avukatı Erdal Kuzu, "Yaşamının riske edilmesi söz konusu" demişti.

"'CEZAEVİNDE KALABİLİR' ÇIKABİLİR"

Savcılığın Türk'ü sağlık durumunu tespit etmek için heyet raporu hazırlanmak üzere bir hastaneye sevk ettiğini bildiren Kuzu, "Rapor henüz çıkmadı ama 'cezaevinde kalabilir' şeklinde çıkma ihtimali yüksek. Kamuoyunda Ahmet Türk'ün sağlık ve tutukluluğuna tepkileri ortadan kaldırmak için bu yönde bir rapor çıkacağını düşünüyoruz. Umarım heyet bizi yanıltır" diye konuşmuştu.

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