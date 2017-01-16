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Lohan geçmişini silip müslüman oldu

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Lohan geçmişini silip müslüman oldu
Daha önce elinde Kur'an'la görüntülenen, Türkiye'ye geldiğinde başını örten Lindsay Lohan, Instagram hesabında yaptığı değişiklikle Müslüman olduğunu dolaylı yoldan ilan etti.
Lohan geçmişini silip müslüman oldu Lohan geçmişini silip müslüman oldu Lohan geçmişini silip müslüman oldu

 

Hristiyan Katolik bir ailenin kızı olarak doğan ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan daha sonra farklı dinsel inanışlara yönelmişti.

ELİNDE KUR'AN'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yıl işlediği bir trafik suçu yüzünden 125 saat kamu hizmetinde çalışma cezasına çarptırılan Lindsay Lohan, cezası kapsamında çalıştığı New York'taki okula giderken Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere yakalanmış ve hakkında "Müslüman oldu" iddiaları ortaya atılmıştı.

TÜRKİYE'DE BAŞINI ÖRTTÜ

Son olarak 2016 yılı Ekim ayında Gaziantep'e gelen ve burada Suriyeli aileleri ziyaret eden Lohan başörtüsü takmış ve objektiflerin önüne geçmişti.

DOLAYLI YOLDAN MÜSLÜMAN OLDUĞUNU İLAN ETTİ

Elinde Kur'an'la görüntülenen daha sonra da başörtüsüyle objektiflere poz veren Lohan son yaptığı hamleyle "Müslüman oldu" iddialarını neredeyse doğruladı. Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silip, hayatında beyaz bir sayfa açtığı mesajını veren Lohan, Instagram'daki isminin yanına "Alaikum salam" yazdı. Lohan'ın Instagram'ındaki bu değişiklik tüm insanlığı selama davet eden İslam'ın davetine icabet olarak algılandı. Yani Lohan dolaylı yoldan Müslüman olduğunu ilan etti.

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