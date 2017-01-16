Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile %11,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %14,1 olarak tahmin edildi.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %21,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,3 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.
16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
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İşsizlik rakamları açıklandı
Ekim döneminde işsizlik oranı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.
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