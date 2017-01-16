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İşsizlik rakamları açıklandı

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Ekim döneminde işsizlik oranı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı


Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.
 
İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile %11,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %14,1 olarak tahmin edildi.
 
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %21,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,3 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.
 

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