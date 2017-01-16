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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta 6 karşılaşma ile başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 5. hafta maçları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Kupanın 5. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)

12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (İnegöl İlçe)

16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.45 Elazığspor-Galatasaray (Elazığ Atatürk)

18 Ocak Çarşamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)

16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

19 Ocak Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Stadı henüz açıklanmadı)

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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