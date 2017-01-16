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Erdoğan ilk kez o ülkeleri ziyaret edecek

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Ocak ayının son haftasında Afrika’ya gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük rotasındaki ülkeleri ilk kez ziyaret edecek.
Erdoğan ilk kez o ülkeleri ziyaret edecek
Erdoğan ilk kez o ülkeleri ziyaret edecek Erdoğan ilk kez o ülkeleri ziyaret edecek Erdoğan ilk kez o ülkeleri ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak tarihleri arasında ilk kez Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaret gerçekleştirecek. 

Ziyaretlerde ana gündem ekonomik işbirliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA)’nın projeleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyareti kapsamındaki ilk durağı 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya. Erdoğan, geçen yıl Kurban Bayramı’nda kurban vekaletini Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e vermişti.

Erdoğan’ın vekalet verdiği kurbanın Tanzanya’da kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtilmişti. TİKA’nın Tanzanya’da sel mağduru ailelere yardım ulaştırdığı, Nsikiti Ngaziya Camii’ne tadilat, donanım desteği verdiği ve göz muayenesi ile katarakt ameliyatları gerçekleştirdiği biliniyor. Eski Başbakan Prof. Ahmet Davutoğlu da 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihleri arasında Tanzanya’ya gitmişti.

MİTİNGİNE GELMİŞTİ

Erdoğan, Tanzanya ziyaretinin ardından 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik’e geçecek. Burada Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile görüşecek olan Erdoğan, TİKA’nın bu ülkede gerçekleştirdiği projeleri inceleyecek. 

TİKA, Mozambik’te daha önce tarım ürünleri pazarlarında düzenin, verimliliğin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmakta olan Mozambik Emtia Borsası’na 4 arazi aracı desteğinde bulunmuştu.

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, 2014 yılında Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın Malatya mitingini izlerken dikkat çekmişti. Erdoğan’ın Afrika’daki son durağı 24-25 Ocak tarihlerinde Madagaskar olacak.

Madagaskar’da Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hery Rajaonarimampianina daha önce İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsani Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerde bulunmuştu.

CİDDİ DESTEK VERİLDİ

Görüşme, zirvenin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşmişti. TİKA, özellikle 2009 yılında başlayan ve 2013 yılı Aralık ayında gerçekleşen seçimlere kadar süren geçici hükümet yönetimi kaynaklı politik krizlerin olduğu dönemde Madagaskar’a ciddi desteklerde bulundu.

Sağlık alanındaki fiziki altyapı ve kapasite yetersizlikleri sebebiyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde önemli eksiklikler bulunduğu dönemde TİKA ve Sağlık Bakanlığı ambulans desteği vermişti. Türkiye’nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği’ni Yasemin Eralp, Mozambik’in Maputo Büyükelçliği’ni de Zeynep Kızıltan yapıyor.

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