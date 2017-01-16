BBC'den kirli THY manipülasyonu

Bişkek yakınlarında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağını okuyucularına 'Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü' şeklinde servis eden BBC, büyük bir skandala imza attı.

ACT Havayolları'na ait bir kargo uçağı, bu sabah yerel saatle 07.30'da Hong Kong-Bişkek seferini yaparken Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bir köye düştü. 32 kişinin yaşamını yitirdiği bu faciayı okuyucularına "Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü" şeklinde aktaran BBC, büyük bir skandala imza attı.

Uçak veya mürettebatının Türk Hava Yolları ile herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı kazayı dünya basınına THY fotoğrafları da kullanarak servis ederek kirli bir manipülasyona imza atan BBC, olayın dünya basınında da bu şekilde yer bulmasına sebep oldu.

Son yıllarda yaptığı atılımlarla dünya havacılık piyasasının yıldızlarından oaln Türk Hava Yolları'na karşı yapılan bu kirli saldırı, kamuoyunda güçlü şekilde tepkiyle karşılandı.

BBC'den ve ilgili diğer yayın kuruluşlarından bir özür gelip gelmeyeceği merak konusu. Kamuoyu, THY'nin ilgili kuruluşlar hakkında hukuki yollara başvurmasını bekliyor.