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Sabri Sarıoğlu yeni sözleşme bekliyor

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Sabri Sarıoğlu yeni sözleşme bekliyor
Konyaspor deplasmanında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Sabri Sarıoğlu, yönetimden sözleşmesinin uzatılmasını istiyor.
Sabri Sarıoğlu yeni sözleşme bekliyor Sabri Sarıoğlu yeni sözleşme bekliyor Sabri Sarıoğlu yeni sözleşme bekliyor

 

Bruma ve Yasin'in cezalı olduğu Atiker Konyaspor deplasmanında sağ açıkta başlayan Sabri Sarıoğlu görevini yaptı ve attığı kritik golle G.Saray'ın Konya'da kazanmasını sağladı.

YÖNETİMDEN HABER BEKLİYOR

Lig başlamadan önce 1 milyon 250 bin Euro'ya 1 yıllığına imza atan Sabri yeni sözleşme için yönetimden de haber bekliyor.

Yönetimin, bu performansına devam etmesi durumunda tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık daha sözleşme uzatması bekleniyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

G.Saray A Takımına geldiği 2002-2003 sezonundan beri 10 oyuncuyla girdiği rekabeti kazanan kaptan, Abel Xavier, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda gibi isimlerden formayı almayı başardı.

Sabri'nin golü Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'te de yer aldı. Gazete, "Sabri'nin attığı gol Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ilaç oldu" yorumunu yaptı.

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