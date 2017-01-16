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Evin bahçesine gökten buz kütlesi düştü

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Uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesinin bahçe duvarını parçalamasıyla şaşıran ev sahibi çift, ölümde dakikalarla kurtuldu.
Evin bahçesine gökten buz kütlesi düştü
Evin bahçesine gökten buz kütlesi düştü Evin bahçesine gökten buz kütlesi düştü Evin bahçesine gökten buz kütlesi düştü

 

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.45 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’ndeki çok sayıda villadan oluşan konaklarda meydana gelen olayda,  doktor Kamber Göksu, akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte villasından gezmeye çıktı.

GÖKYÜZÜNDEN KRİSTALLEŞMİŞ BUZ KÜTLESİ DÜŞTÜ

Göksu villanın kapısından çıktıktan yaklaşık 10 dakika sonra gökyüzünden kristalleşmiş bir buz kütlesi hızla yere düştü. Çıkarttığı sesin yanı sıra patlama etkisi oluşturan kütle, villanın kış bahçesi mutfağının duvarını da parçaladı.

DOKTOR ÇİFT ÖLÜMDEN DAKİKALARLA KURTULDU

Nereden düştüğü belli olmayan kütlenin çıkarttığı sesle neye uğradığını şaşıran doktor çift ise ölümden dakikalarla kurtuldu. Olay esnasında evin içerisinde olan Göksu’nun yine radyolog olan eşi Dr. Serpil Göksu da bomba düştüğünü sanarak bir anda yerinden fırladı. Ancak bahçenin duvarındaki buz kütlesini gören doktor çift, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Olayın ardından Göksu ailesi, durumu sitedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Villaların çatılarını kontrol eden güvenlik görevlileri, kar ve buz kütlesi bulunmaması üzerine kütlenin Sarıyer semalarından sıkça geçiş yapan bir uçaktan düştüğünü iddia etti.

"10 DAKİKA ÖNCE DÜŞMÜŞ OLSAYDI, BEN BURADA OLMAYACAKTIM"

Olayı anlatan villa sahibi Kamber Göksu, “Akşam saatlerinde eve geldim sonra köpeği gezdirmeye çıkarttım. 10 dakika sonra bir sesler geldi. Farkında değildim ama eşim görmüş. Bomba patlar gibi ciddi bir ses duyunca gelip baktık. Duvardaki hasarı gördük ve komşunun duvarına kadar çamur sıçramış. Sonra kocaman bir buz kütlesi olduğunu gördük. Tahminimize göre bu hizadan uçaklar geçiyor, acaba uçaktan mı düştü dedik. Çatıdan düşme ihtimali yok çünkü villada, çatıda yok. 24 saat olduğu için eridi normalde baya büyüktü. Kütle birinin başında gelseydi paramparça olurdu. 10 dakika önce düşmüş olsaydı, ben burada olmayacaktım. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Çok farklı sanki uzaydan gelmiş gibi bir şey bu” dedi. [Sarıyer'de bir evin bahçesine gökten buz kütlesi düştü]

“BİLDİĞİNİZ BOMBA PATLADI, MUTFAKTA DEĞİLDİM YOKSA KESİN ÖLÜRDÜM”

Evde çocuğuyla ders çalıştığını ifade eden Serpil Göksu ise, “Bir ses duydum, sanki çatışma var, bomba patladı. Hiç dışarıda olacağı aklıma gelmedi önce evi dolaştım. Evde bir şey yoktu, sonra dışarıya çıktım buralar hep çamur olmuştu. Sonra buz kütlesi olduğunu gördük. Güvenliğe haber verdik, yukarıdan düştüğünü söylediler. Bildiğiniz bomba patladı. Allahtan o esnada mutfakta değildim, orada olsaydım kesin ölürdüm” diye konuştu.

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