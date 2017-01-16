Kedisini bulana ödül verecek!

Doğubayazıt’ta pastane işletmecisi Yunus Baybaş’ın dedesinden kalan kedisi ’Ararat’ 15 gün önce kayboldu. Evli 3 çocuk babası 27 yaşındaki Yunus Baybaş, aşırı tüylü ve 10 kilo ağırlığında olan dişi kedisini sokak sokak arıyor. Gittiği her yerde kedisinin fotoğrafını göstererek gören olup-olmadığını soran Yunus Baybaş, Ararat’ı bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Yunus Baybaş’a arkadaşları da destek vermeye başladı.
Bir halı yıkama firması sahibi Mehmet Sıddık Doğan, Yunus Baybaş’ın dedesinden kalma kedisini bulup getirenin evindeki halıların tümünü 1 yıl boyunca ücretsizyıkayacağını açıkladı. Doğan, "Yunus arkadaşımızın kedisi kaybolmuş gece- gündüz her yerde onu arıyor. Allah rızası için kediyi bulan getirsin. Ben de kediyi bulup getirenin 1 yıl boyunca halılarını ücretsiz yıkayacağım" diye konuştu.