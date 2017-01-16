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Benzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdi

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Son bir ayda benzin fiyatlarına üst üste yapılan zamlarla birlikte sürücüler, benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı..
Benzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdi
Benzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdi Benzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdi Benzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdi

 

Dolardaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzine yapılan son zamla birlikte fiyatlar sürücülere şu şekilde yansıdı:

BENZİNİN LİTRESİ 5,44 LİRA

Benzinin litresi İstanbul'da 5,39 lira, İzmir'de 5,41 lira, Ankara'da ise 5,44 liradan satılıyor.

LPG'NİN LİTRESİ İSE 2,98 LİRA

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 2,98, Ankara’da 3,03 lira, İzmir’de 2,92 liradan satılıyor.

SÜRÜCÜLER LPG'YE YÖNELDİ

Batman sanayi sitesinde yıllardır araçlara LPG montajı yapan Adem Baltaş, araçlarına LPG taktırmak isteyen sürücülerden montaja dikkat etmeleri gerektiğini istedi.

"LPG MONTAJI ÖNEMLİ"

Yanlış montajla beraber soğutma hortumunun işlevsiz kalabileceğini ve bunun da aracın hararet yapmasına neden olduğunu belirten Baltaş, “LPG takılırken montaja çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü LPG takılırken soğutma hortumu da var ve bu hortum yanlışlıkla eğri ya da büküldüğü zaman arabada soğutma sorunu çıkar ve aracın hararet yapmasına neden olur. Bize gelen LPG’li araçların tek arızası bu oluyor. Arabadaki manifold, montaj esnasında yanlış bir yerden deldiği zaman araç teklemeye başlar ve bu tekleme buji, subap yanmasına neden olur ve zamanla motora zarar verir. Onun için LPG montajı çok önemlidir” dedi.

"BAKIMLARI YAPILDIĞI TAKDİRDE LPG’NİN MOTORA ZARARI YOKTUR"

LPG’li araçların benzinli veya mazotlu araçlar gibi düzenli bakımları olduğunu ve bu bakımların yapıldığı takdirde LPG’nin motora hiçbir zararının olmadığını belirten, Baltaş, "LPG’nin motora her hangi bir zararı yoktur. Montaj hatası varsa motora zarar verir, montaj hatası yoksa hiçbir zarar vermez ve benzinden daha güzel çalışıyor. LPG bakım olarak bujilerini kontrol etmek lazım, gaz filtresi var 10 bin kilometrede bir değişmesi lazım bu bakımları düzenli yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Bu aralar daha çok LPG’ye yoğunluk başlamış inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

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